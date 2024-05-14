Россияне могут начать наступление в еще одной области: ведьма сделала шокирующее предсказание

Ведьма отметила, что целью наступления россиян на Украину – это повторная оккупация Харьковщины, Херсонщины и Запорожской области.

Ведьма Мария Тиха считает, что оккупанты в ближайшее время хотят захватить большую территорию Украины, в частности Харьковщину и вероятно Запорожскую область.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

"Ни для кого не секрет, что они будут наступать. Тогда я не хотела пугать, а лишь предупредить. Они получили задание - пойти в наступление и осуществить оккупацию области. Они хотят захватить как можно больше населенных пунктов. Они будут двигаться дальше. Где-то они пробили оборону и продвинулись. Нам сейчас тяжело", - пояснила она.

Мария Тихая отметила, что россияне не смогут оккупировать Харьков, однако могут начать наступление в Запорожской области.

"Слава Богам, пока нет. Бои там растянутся, россияне там будут идти. Но мне постоянно показывает Запорожскую область. Чтобы они потом не разделились или Харьковщина не была бы обманным маневром. Мне почему-то постоянно показывает еще Запорожскую и Херсонскую область", - пояснила Мария Тихая.

Ведьма отметила, что целью наступления россиян на Украину - это повторная оккупация Харьковщины, Херсонщины и Запорожской области.

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