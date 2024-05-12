Россияне наносят на свою технику давнюю руну "копье Одина": чем им это грозит — исследовательница эзотерики

Украинская исследовательница древних традиций и эзотерики Громовица Бердник распознала в новой символике, которую используют на технике россияне на Харьковском направлении, скандинавскую руну "копье Одина". Такое заигрывание с древними "силами", по ее словам, представляет угрозу самим оккупантам.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Исследовательница объяснила, что "копье Одина" — это рунический символ оружия Всеотца (один из титулов Одина), который, будучи запущен в цель, всегда попадает и возвращается к владельцу.

“Для меня это только знак, что феесбешный эгрегор, как я его называю, обеспокоился и понял, что советская символика энергию не проводит и уже не работает... Но просто нарисованый, этот символ тоже не будет работать, если сами Силы не решат через него пройти. А я очень сомневаюсь, что рунический эгрегор будет работать сами знаете с кем”, — написала Громовица Бердник.

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В качестве примера неудачного использования древних магических знаков она назвала символы нацистского Третьего Рейха.

“Руны любят движ и войну, но у них есть свое глубинное чувство справедливости, это живая энергетическая структура. И они сами решают, откликнуться ли к призывающим. Это как было с нацистами. Они взяли и руны, и свастику… но когда под этими древними символами начали массовое уничтожение невинных людей и целых наций, Силы от них отказались и поставили на союзников”, — отметила исследовательница.

Громовица Бердник такую же судьбу прогнозирует и российскому "недорайху".

“Нанесли копье Одина на свою технику? Что ж, Один уже увидел цель…” – намекнула на будущую судьбу вражеской техники она.

Напомним, ранее украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что действующие на севере Харьковщины российские войска начали наносить на свою технику новые тактические знаки в виде креста и ромба.

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