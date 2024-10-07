Россияне снялись в непутевой туристической рекламе Северной Кореи – видео

Видеореклама, поощряющая молодых россиян посетить Северную Корею, стала вирусной из-за странного содержания.

Об этом пишет Daily Star.

Корейская государственная туристическая компания Korea International Travel Company недавно выпустила достаточно малобюджетную рекламу для поощрения туризма в восточноазиатское государство. На видео изображены молодые россияне, развлекающиеся на солнце в одной из самых засекреченных стран мира.

Однако после публикации в ветке Reddit "r/northkorea" видео собрало сотни комментариев из-за своего жуткого содержания.

Рекламный ролик был снят на пляже Маджон в провинции Южный Хамген в Северной Корее.

Видео начинается с изображения молодой белокурой россиянки, отодвигающей шторы в своем гостиничном номере, чтобы открыть залитый солнцем пляж. После легких физических упражнений и прогулки по песку женщина присоединяется к группе россиян, проводящих день на берегу моря. Они плавают, катаются на водных мотоциклах, неловко бегают и играют в пляжный волейбол. Двое молодых туристов дают интервью на пляже на русском языке, но их едва слышно из-за волн.

Многие шокированы тем, что северокорейское туристическое агентство рекламирует женщин в бикини, что запрещено в стране.

Остальные обратили внимание на зловещую пустоту каждого кадра – на заднем фоне большинства роликов не видно ни одного человека. Один пользователь саркастически написал: "Столько счастливых местных жителей вокруг", а другой добавил: "Удивительно, как северокорейский пляж выглядит точно так же, как северокорейская дорога. Пусто от людей".

В некоторых сообщениях высказывались предположения, что пляж может быть предназначен только для туристов, что может объяснить, почему запрет на бикини может быть проигнорирован. Другие отметили, что, учитывая богатство лидера тоталитарной страны, видео имеет достаточно низкую производственную ценность. Похоже, видео снято на низкокачественную камеру, без микрофонов и тщательного монтажа. Многие подсмеиваются над ненормальной атмосферой места съемки, как написал один из пользователей: "Если бы я пошел сюда, я бы исчез на 1000%".

Несмотря на странную атмосферу рекламы, зрители могут спросить, почему именно россияне стали мишенью для северокорейского туристического агентства. Две страны, безусловно, работали над укреплением своих отношений за последние несколько лет. В начале этого года во время визита Владимира Путина в Пхеньян было подписано соглашение о взаимопомощи. Соглашение предусматривает, что если одна из стран подвергается нападению, другая бросится на ее защиту. Поскольку Россия все еще продолжает вести войну против Украины, а российский туризм в Европе остается неблагоприятным, посещение северокорейского пляжа может стать поистине лучшим отдыхом для россиян.

Напомним, в Колумбии известные певцы-конкуренты подрались в торговом центре. Оба пообещали подать жалобу друг на друга.

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