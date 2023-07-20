Россиянин в домашних условиях вставил себе "чип" в мозг: раньше тренировался на баранах

40-летний россиянин Михаил Радуга самостоятельно вживил себе в мозг электрод, сделав отверстие в черепе с помощью обычной дрели. Свой опасный для жизни эксперимент он провел, чтобы в будущем контролировать свои сны.

Историю экстремальной операции, появившейся в Daily Mail, недавно подтвердил сам исследователь в Twitter.

Житель российского Новосибирска переехал из РФ в Казахстан и совершил там давно запланированную операцию. Он провел трепанацию черепа в домашних условиях, используя дрель и другие подручные инструменты.

К хирургическому вмешательству Михаил Радуга готовился по роликам на YouTube, отрабатывая навыки на баранах. При этом никто из близких о планах мужчины не догадывался.

Экспериментатор заявил, что потерял более литра крови, когда пробивал заднюю часть черепа строительным инструментом и фиксируя кожу скрепками.

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"Я рад, что выжил, но я был готов умереть", — прокомментировал свое состояние хирург и пациент в одном лице.

Мужчина является основателем компании Phase Research Center и, не имея какого-либо медицинского образования, дает рекомендации по выходу из сонного паралича, обретению "внетелесного опыта" и "астральной проекции".

По его словам, в ближайшем будущем с помощью импланта-электрода люди смогут контролировать свои сновидения и направлять их в желаемую сторону.

Россиянин Михаил Радуга подтвердил проведение операции на мозге в домашних условиях / Фото: соцмережі

"Для многих людей это будет своеобразным развлечением. Представьте себе парализованного человека, который ничего не может испытать в этой жизни, и вот мы находим способ помочь ему попасть в люцидный сон, где возможно все", — считает исследователь.

Через пять недель после операции профессиональные врачи извлекли чип из его черепа.

Нейрохирург-консультант из Оксфордского университета в комментарии Daily Mail назвал эксперимент крайне опасным и предостерег исследователя от различных осложнений и высокого риска инфицирования. Он также отметил, что ему угрожали инсульт и даже смерть, а теперь из-за потенциального возникновения рубцов в коре головного мозга у энтузиаста может развиться эпилепсия.

Напомним, впервые в украинской медицине ребенку провели операцию на мозге с пробуждением — когда пациента выводят из наркоза во время хирургического вмешательства и общаются с ним, чтобы контролировать и не повредить важные участки мозга. Операцию провели медики Львовской больницы Святого Николая.

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