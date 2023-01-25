Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россиянин в самолете приревновал жену к соседке и предложил ей заняться сексом

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
8895
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россиянин в самолете приревновал жену к соседке и предложил ей заняться сексом

Фото: Associated Press

Поклонника "ценностей" задержали.

В самолете, следовавшем из Дубая в Санкт-Петербург, мужчина приревновал свою жену к соседке и предложил последний заняться сексом.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash.

Россияне возвращались с отдыха в Дубае, из-за чего у них произошла ссора. Тогда супруга 48-летнего россиянина пересела на другое место. Муж подумал, что его жена сидит возле  трансвестита, а потому подошел к "незнакомцу", снял штаны и предложил "ему" заняться сексом, чтобы "его жена была в безопасности".

Стюарты задержали российского бизнесмена и сломали ему палец. В аэропорту поклонника "традиционных ценностей" передали полиции. "Трансвеститом" оказалась 26-летняя девушка.

Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.

Читайте также:

19-летняя бельгийка облетела Землю на легкомоторном самолете

19-летняя бельгийка облетела Землю на легкомоторном самолете

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
8895
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация