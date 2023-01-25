Россиянин в самолете приревновал жену к соседке и предложил ей заняться сексом

В самолете, следовавшем из Дубая в Санкт-Петербург, мужчина приревновал свою жену к соседке и предложил последний заняться сексом.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash.

Россияне возвращались с отдыха в Дубае, из-за чего у них произошла ссора. Тогда супруга 48-летнего россиянина пересела на другое место. Муж подумал, что его жена сидит возле трансвестита, а потому подошел к "незнакомцу", снял штаны и предложил "ему" заняться сексом, чтобы "его жена была в безопасности".

Стюарты задержали российского бизнесмена и сломали ему палец. В аэропорту поклонника "традиционных ценностей" передали полиции. "Трансвеститом" оказалась 26-летняя девушка.

Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.

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