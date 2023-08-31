Россиянка похитила из церкви мощи Николая Чудотворца: как объяснила свой поступок

Женщина пряталась за колонной и ждала, когда за реликвией не будут наблюдать.

Из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области РФ посетительница похитила часть мощей святителя Николая Чудотворца.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщил Telegram-канал "Подъем".

Инцидент произошел накануне.

Как пояснили церковники, доступ к реликвии был открыт всего на один час по просьбе группы прихожан, которые попросили разрешения "приложиться к мощам".

Этой возможностью воспользовалась женщина, которая пряталась за колонной и ждала, когда за реликвией не будут наблюдать. Похитив мощи, женщина перекрестилась, вышла из церкви, села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении.

Установить личность воровки удалось почти сразу, поскольку кражу зафиксировала камера наблюдения.

Вскоре полиция задержала 69-летнюю жительницу Петербурга, в квартире которой обнаружили похищенные мощи. Правоохранителям она заявила, что просто хотела "дома молиться".

В храме подчеркнули, что это не первый случай такой кражи. В прошлом году из этой же церкви похитили мощи святого Пантелеймона.

Напомним, ранее в Псковской области РФ в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину. Представитель Русской православной церкви освятил монумент.

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