Россиянке после ночи с любимым в отеле сделали трепанацию черепа: что произошло

Пострадавшая вышла после операции из стационара в День святого Валентина и планирует помириться с любимым.

В Москве 25-летней женщине провели серьезную операцию на голове после бурной ночи в отеле, которую она провела со своим возлюбленным.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

21 января пара устроила в отеле импровизированное гулянье, во время которого между влюбленными произошел конфликт. Женщина рассказала, что буйный кавалер стал избивать ее руками, ногами и даже телефоном. Кроме того, мужчина взялся громить гостиничный номер.

Также читайте Смертельные игры: женщина во время секса расчленила любовника

Однако пара в тот же вечер помирилась и отправилась в другую гостиницу, а позже – в квартиру мужчины.

Через два дня женщина вернулась домой и уснула. Проснулась она днем 23 января с ужасной головной болью, которая не проходила. Женщина не могла даже спать и чувствовала головокружение, поэтому обратилась за помощью к медикам.

"Женщину прооперировали — провели трепанацию черепа и удалили гематому. После этого она находилась в стационаре до 14 февраля", — рассказал источник.

После инцидента женщина рассказала о своем буйном любимом, но впоследствии неожиданно начала оправдывать его и утверждать, что в тот день была пьяной и якобы много падала, именно поэтому получила травмы головы. Пострадавшая рассчитывает на примирение с нападающим.

Напомним, ранее в феврале в Химках Московской области 11-летняя девочка порезала одноклассницу кухонным ножом в туалете лицея №10.

В результате нападения пострадавшая получила 26 ножевых порезов на лице и 20 глубоких ран на теле.

Читайте также:

Проколотое легкое, операция и антибиотики после сеанса массажа: ужасная история на Житомирщине