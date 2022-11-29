Российская "Победа" в фекалиях: в Чите микрорайон затопило озеро из экскрементов, местные не могут доехать домой

В России микрорайон "Победа" в Чите затопило озеро с фекалиями. Россияне жалуются, что это длится уже второй день и они не могут попасть домой.

Об этом пишут российские региональные пропагандисты.

Озеро из фекалий уже два дня затапливает микрорайон "Победа" в Чите. Это произошло из-за прорыва канализации в городе, которую никто не спешит ремонтировать. Местные жители сетуют, что через озеро фекалий они не могут доехать домой.

Чиновники Читы уверяют, что они пытаются ликвидировать аварию и обвинили местных, что они сбрасывают в канализацию все, что попало. Там заявили, чтобы убрать нечистоты, они должны "застыть".

Российский Волгоград затопило фекалиями

Это не первый случай, когда российские города затапливают озера из фекалий из-за проблем с канализацией. В конце октября в Волгограде, что в России, в пойме реки Царица прорвало канализационный коллектор. Поэтому улицы города затопило фекалиями, а жители города сидят без воды.

Россия тратит кучу денег на то, чтобы бомбить Украину и оставить украинские города без света и воды, в то время как российские города сидят без воды и канализации неделями, хотя их никто не бомбил. Так, например, в Волгограде света не было более 5 дней.

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