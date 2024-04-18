Российские ракеты вернутся в РФ: астролог удивил предсказанием об окончании войны в Украине

Астролог Владимир Бадиян назвал признаки окончания войны в Украине. Он отметил, что наше государство может получить от партнеров настолько технологическое оружие, что российские ракеты будут разворачиваться в Россию.

Об этом он сказал в ютуб-канале "Астрофеномен".

Владимир Бадиян рассказал о признаках того, что в Украине закончится война. По его словам, важным фактором будет то, что у Украины появится очень мощный партнер.

"Первый знак - нам помогут с некоторым новейшим оружием, которое может быть применено уже в конце 2024 года. Это будет один из важных моментов. Второе - какая-то страна, возможно Япония, нам очень сильно будет помогать: и технологически, и морально. Это будет показателем того, что мы начнем побеждать. Далее - практически не будет ракетных ударов. Мы будем защищены, зато Россия все больше будет страдать от обстрелов, а мы даже будем возвращать им их ракеты. То есть даже такая технология может быть. С того времени, до конца войны будет очень мало. Один из показателей - у нас будет партнер, который нам реально будет помогать", - сказал астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал очень опасную дату для Украины.

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