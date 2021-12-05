Российских рэперов проверят на причастность к экстремизму из-за фейкового обращения "группы патриотов"

В Следственном комитете РФ отреагировали на анонимное сообщение в Интернете, подписанное "Группой патриотов России".

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать анонимное обращение, в котором рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) разоблачают в экстремистской деятельности.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

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Обращение, якобы поступившее от инициативной "группы патриотов", опубликовал пользователь LiveJournal Дмитрий Якушев. В тексте, написанном умышленно в гротескном стиле, неизвестные авторы просили господина Бастрыкина "обратить внимание на преступную деятельность так называемых рэперов".

Мирона Федорова (Oxxxymiron), в частности, обвинили в том, что он "создает положительный образ иностранного агента" и "сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман".

"Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также отмечены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности", — вполне серьезно отреагировали российские правоохранители.

Скриншот сайта СКР

После опубликованной информации Следственного комитета Якушев заявил, что никакого обращения на самом деле не было, а опубликованный им текст был сатирой. "Блин. Остановитесь. Не было ни одного "Обращения группы патриотов". Это была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время", — написал он в LiveJournal.

Скриншот LiveJournal

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин публично обвинил другого российского рэпера, Моргенштерна (Алишера Валеева) в том, что он "торгует наркотиками в соцсетях". После этого концерт Моргенштерна в Москве был отменен, а сам рэпер покинул Россию.

Напомним, российский рэпер Моргенштерн, оштрафованный за пропаганду наркотиков, вызвал скандал на российской премии.

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