В Москве депутат попал в реанимацию после развлечений с молодой любовницей: что произошло

Из-за мухоморов российский депутат оказался в реанимации.
В столице РФ Москве 44-летний депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов во время развлечений со своей 27-летней любовницей отравился мухоморами.
Об этом пишет российский пропагандистский телеграм-канал Baza.
44-летний российский депутат из Красноярского края развлекался со своей 27-летней любовницей в Москве в доме на Кутузовском проспекте. Ночью ему вдруг стало плохо.
Об этом Терехов сообщил своей помощнице. В ночь на 7 марта любовница депутата вызвала скорую. Терехова госпитализировали в реанимацию. Известно, что он отравился мухоморами.
Полиция Москвы планирует допросить 27-летнюю "подругу" российского народного избранника, чтобы узнать, где тот взял ядовитые грибы и почему их употреблял.
Напомним, в Москве один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков заказал сексуальные услуги с асфиксией у мужчины-проститутки, который в конце концов задушил его.
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