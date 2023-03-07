В Москве депутат попал в реанимацию после развлечений с молодой любовницей: что произошло

В столице РФ Москве 44-летний депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов во время развлечений со своей 27-летней любовницей отравился мухоморами.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграм-канал Baza.

44-летний российский депутат из Красноярского края развлекался со своей 27-летней любовницей в Москве в доме на Кутузовском проспекте. Ночью ему вдруг стало плохо.

Фото: российская пропаганда

Об этом Терехов сообщил своей помощнице. В ночь на 7 марта любовница депутата вызвала скорую. Терехова госпитализировали в реанимацию. Известно, что он отравился мухоморами.

Полиция Москвы планирует допросить 27-летнюю "подругу" российского народного избранника, чтобы узнать, где тот взял ядовитые грибы и почему их употреблял.

Фото: российская пропаганда

Напомним, в Москве один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков заказал сексуальные услуги с асфиксией у мужчины-проститутки, который в конце концов задушил его.

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