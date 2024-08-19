Российский турист пытался изнасиловать корову в Таиланде, но что-то пошло не так

В Таиланде российский турист под действием наркотиков пытался изнасиловать корову.

Об этом пишут издания Вild и Daily Mail.

Внимание 26-летнего Евгения Кувшинова привлекла рыжая корова, привязанная к ограде. Увидев животное, "руссо-туристо" разделся, подошел к корове и пытался залезть на нее сверху, возможно, хотел ее изнасиловать. Но корова разозлилась, толкнула его на землю и попыталась ударить.

Обеспокоенные местные жители заподозрили, что россиянин задумал неладное, когда увидели, как он ходит голым, потому сразу вызвали полицию. Они также услышали его крики о помощи во время нападения и стояли рядом с ним, ожидая прибытия офицеров.

На шокирующих кадрах видно, как Кувшинов лежит на земле голым, а бурая корова лупит его рогами.

Лейтенант полиции рассказал: "Когда мы прибыли на место происшествия, на подозреваемого напала корова. Свидетели рассказали, что сначала он подошел к самцу коровы, потом к самке и голый попытался залезть на нее. Возможно, он пытался изнасиловать животное, но мы не можем сказать наверняка. На ней не было спермы".

В автомобиле Евгения Кувшинова полиция обнаружила марихуану.

Фото: Asia Pacific Press ViralPress/Уилд

Россиянина доставили в больницу для обработки ран, в том числе в области половых органов. Но он вел себя неадекватно, поэтому медики отказались его принимать. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции, его делом должна заняться иммиграционная и туристическая полиция.

Напомним, что в Таиланде задержали пьяных туристов из РФ за вандализм, а из Бали депортировали не платившую в кафе россиянку. Также мы писали, как в Таиланде взбешенный россиянин насильно побрил парикмахера.

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