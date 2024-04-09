Россию предаст важное государство-партнер: победительница "Битвы экстрасенсов" порадовала предвидением

Таролог ответила, будет ли Китай надежным союзником Путина.
Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что Китай, несмотря на все декларации, в ближайшее время бросит Россию и разорвет с агрессором отношения.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова подчеркнула, что хоть и сейчас Китай заявляет о "дружбе" с Россией, но это ненадолго. Очень скоро китайцы бросят страну-террористку.
"Разрыв отношений, недовольство, разрыв партнерства. Что-то отберут, что-то заграбастят китайцы у рашистов. Будут претензии по поводу невыполненных договоренностей. Вот такое пусть сбывается", — сказала Яна Пасинкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.
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