Россию предаст важное государство-партнер: победительница "Битвы экстрасенсов" порадовала предвидением

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что Китай, несмотря на все декларации, в ближайшее время бросит Россию и разорвет с агрессором отношения.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова подчеркнула, что хоть и сейчас Китай заявляет о "дружбе" с Россией, но это ненадолго. Очень скоро китайцы бросят страну-террористку.

"Разрыв отношений, недовольство, разрыв партнерства. Что-то отберут, что-то заграбастят китайцы у рашистов. Будут претензии по поводу невыполненных договоренностей. Вот такое пусть сбывается", — сказала Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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