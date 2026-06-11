Роутер тоже нуждается в "передышке": как часто стоит его перезагружать

Роутер Wi-Fi / © Pexels

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Роутер может работать без перерыва неделями или месяцами, однако это не всегда хорошо для стабильности Wi-Fi. Регулярная перезагрузка помогает убрать мелкие сбои, взвешенные процессы и временные данные, которые могут замедлять интернет.

Об этом сообщает издание Blikk.

Маршрутизатор практически работает как маленький компьютер: имеет свою систему, память и фоновые процессы. Со временем они могут давать сбои, из-за чего страницы открываются медленнее, видео подгружается с паузами или соединение прерывается.

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Строгого правила нет, но оптимально перезагружать роутер примерно раз в месяц. Если Wi-Fi заработал хуже, это можно сделать сразу.

Для правильной перезагрузки роутер следует отсоединить от питания не менее 30 секунд, а затем снова подключить. После этого устройство может потребоваться несколько минут для восстановления соединения.

Важно не путать перезагрузку со сбросом настроек. Перезагрузка сохраняет пароли и параметры, а сброс возвращает устройство к заводским настройкам.

На стабильность Wi-Fi также оказывает влияние расположение роутера. Его лучше ставить ближе к центру дома и подальше от телевизоров, микроволновок, аквариумов и других помех, которые могут ослаблять сигнал.

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Регулярная перезагрузка не гарантирует более быстрого интернета, но часто помогает сделать соединение более стабильным.

Ранее сообщалось, что отключение роутера на ночь не экономит электроэнергию, ведь современные устройства потребляют всего 10-12 Вт и рассчитаны на круглосуточную работу. Опасения по поводу вредного излучения — миф: его уровень ниже, чем у фена.

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