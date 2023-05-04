Рой пчел несколько часов задерживал вылет пассажирского самолета из аэропорта: фото

Рейс самолета авиакомпании Delta Airlines в США пришлось задержать на несколько часов, поскольку на крыле пассажирского авиалайнера собрался рой пчел, и персонал аэропорта долго не мог решить, что делать с насекомыми.

Об этом сообщает CBS News.

Самолет должен был вылететь из Хьюстона в Атланту в 12:25, но был отложен примерно до 16:30, поскольку на его крыле обнаружили рой пчел.

Сообщается, что авиакомпания рассмотрела несколько мер, включая обработку от вредителей и обращение к пчеловоду, поскольку не было уверенности, что пчелы уйдут, когда самолет взлетит.

После сообщения о чрезвычайной причине перенесения вылета самолета одна из пассажирок начала вести ироническую трансляцию этого события в Twitter, описывая все происходящее.

“Мой рейс из Хьюстона задерживается, потому что на кончике одного из крыльев собрались пчелы. Они не пустят нас на борт, пока не вывезут пчел. Но как это произойдет? Разве они [пчелы] не покинут крыло, когда мы взлетим?” – написала она.

Женщина также поделилась фотографией пчел, облепивших крыло самолета.

Пассажирка самолета, задержанного в аэропорту Хьюстона из-за рого пчел, описывала ситуацию в Twitter / Фото: Twitter / Anjali Enjeti

Впоследствии она написала, ссылаясь на обновленную информацию о ситуации от пилота, что пчеловода к самолету так и не вызвали, потому что им [посторонним], оказывается, не разрешено касаться самолета, а службе борьбы с вредителями тоже не разрешили опрыскивать самолет.

“Было бы лучшим моментом в моей жизни увидеть, как пчеловод демонтирует крыло самолета. Мне будет тяжело отказаться от этого. Разочарование настоящее”, – добавила пассажирка.

Позже она отметила, что авиакомпания пыталась выпустить выхлопные газы от автомобиля на рой, чтобы прогнать его. "Пчелы были невозмутимы", — прокомментировала эту попытку пассажирка.

Комментатор заметила, что некоторые пассажиры были чрезвычайно раздражены из-за задержки рейса пчелами. "Хотелось бы, чтобы вы услышали, как люди разговаривают здесь по телефону и пытаются объяснить, почему именно наш рейс задерживается", — написала она.

В конце концов, пчелы сорвались с места, когда самолет начал движение без пассажиров на борту.

“Как только двигатель нашего самолета включился, пчелы улетели! Все, что нужно было сделать Delta, – это включить самолет”, – написала пассажирка.

Напомним, ранее в США самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс в Форт-Лодердейл во Флориде, вынужден был приземлиться раньше и в другом аэропорту.

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