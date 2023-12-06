Рождественская банка Coca-Cola продается более чем за 347 000 долларов, но есть один подвох – фото

Она входит в коллекцию 2019 года.

Банка Coca-Cola с рождественской тематикой была выставлена на eBay за колоссальные 274 000 фунтов стерлингов как "абсолютно оригинальный" коллекционный предмет, но не хватает одной очень заметной детали – внутри нет напитка.

Об этом пишет Mirror.

Банку, описанную продавцом как "пустую и неоткрытую банку оригинальной Coca-Cola", пожалуй, является результатом редкой ошибки, допущенной фабрикой.

В описании товара указано: "Товар запечатан и пуст, внутри нет жидкости. Товар полностью оригинален, никаких модификаций не было".

Банка Coca-Cola за 347 000 долларов / Фото: Mediadrumimages/eBay

Эта специальная жестянка имеет вид, как и большинство других праздничных версий, со шрифтом бренда и фирменным красным логотипом с изображением наслаждающегося напитком Санта-Клауса.

Банка Coca-Cola за 347 000 долларов / Фото: Mediadrumimages/eBay

Она принадлежит к рождественской коллекции 2019 года.

Напомним, бар, находившийся на грани закрытия, прославился скандальной услугой. Известно, что именно предлагают клиентам.

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