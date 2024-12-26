"Рождественская елка" из молодых звезд: потрясающее изображение NASA

Звезды здесь видны как синие и белые огни, окруженные завихрениями газа — "хвоей" этого звездного дерева.

Расположенное на расстоянии 2500 световых лет от Земли звездное скопление NGC 2264 по форме и цвету напоминает рождественскую елку. Здешние звезды в тысячу раз моложе Солнца — им "всего" от 1 до 5 миллионов лет.

Изображение, составленное из снимков, сделанных двумя телескопами, опубликовано на сайте NASA.

Звезды здесь видны как синие и белые огни, окруженные завихрениями газа — "хвоей" этого звездного дерева — с зеленым светом в видимом спектре.

Звездное скопление NGC 2264 по форме и цвету напоминает рождественскую елку. / Фото: NASA

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Для создания этого изображения были использованы данные из рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптические данные телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Аризоне. Данные Chandra представлены красным, фиолетовым, синим и белым цветами, а оптические данные – зеленым и фиолетовым.

Тонкие зеленые облака конической формы действительно очень напоминают вечнозеленое дерево. А крошечные точки белого, синего, фиолетового и красного света превращают скопления в праздничную космическую елку.

Напомним, ранее космический телескоп NASA James Webb нашел молодую галактику, которая, вероятно, очень похожа на наш Млечный Путь, когда он был на той же стадии развития.

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