Рождественская вечеринка с соседями чуть не разрушила брак пары: что там произошло

Супруги, которые невинно думали, что идут на праздничную вечеринку к соседям, были ошеломлены настоящей реальностью ситуации.

Когда летом участники вечеринки переехали в новый дом, они увидели, что все относятся к ним доброжелательно, несмотря на то, что слышали о своих непосредственных соседях нечто необычное.

Анонимная пара рассказала, что их брак едва не распался после того, как они приняли приглашение от соседней пары, которая, как оказалось, устроила вечеринку свингеров.

Муж рассказал, что его жена получила не только удовольствие, но и занялась сексом с другим мужчиной на вечеринке, но теперь она злится, что он "позволил" этому произойти с ней.

Обратившись за советом к "уважаемой Дейдре" из The Sun, мужчина объяснил, что их соседями есть несколько старшая пара, которой около сорока лет, тогда как ему и его жене 32 и 35 лет Он детализировал: "Однажды вечером мы встретили наших соседей в местном пабе, и они пригласили нас к себе домой после закрытия. Дети были у моей мамы, поэтому мы приняли их приглашение, а когда шли по дороге, то увидели много машин, припаркованных у их дома".

Затем он заявил, что когда женщины сняли пальто, они были "одеты ненадлежащим образом". Когда музыка стала громче, а напитки начали разливаться, он сказал, что они "согласились", поскольку уже употребили "много" алкоголя.

Однако ситуация изменилась, когда, по его словам, подошел мужчина в возрасте около 40 лет и начал танцевать с его женой и "запустил руки ей под юбку".

"Я видел, как он поцеловал ее, а потом отвел ее в другую комнату, где они занимались сексом на матрасе на полу. Я пошел за ними, чтобы проверить, все ли хорошо с моей женой. Я ни с кем не спал, но отлично провел время", — объяснил он.

На следующий день его жена обвинила его в том, что он отдал ее незнакомцу, и с тех пор почти не разговаривала с ним. Он считает, что она приняла участие в этом "по собственной воле", и верит, что не сделал ничего плохого, но их семейная жизнь "теперь выглядит совсем по-иному".

"Уважаемая Дейдре" посоветовала парам, которые наслаждаются свинг-вечеринками, установить четкие границы перед тем, как начать, но в этом случае у этой пары "не было возможности это обсудить". Психолог сказала: "Найдите момент, чтобы сказать ей, что вы любите ее и что вы хотите оставить этот опыт позади. Это не то, на что вы подписывались, и вам нужно вернуть ваши отношения в нормальное русло".

Напомним, мужчина выпал из машины любовницы и умер. Его жена требовала от соперницы 82 000 долларов.

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