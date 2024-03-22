Рождественский подарок перевернул жизнь украинской семьи в Канаде: ДНК-тест раскрыл давнюю тайну

Два человека, родившиеся в 1955 году, за мгновение потеряли свои семьи, а затем стали богаче на вторую семью.

Наборы для тестирования ДНК в домашних условиях становятся все более популярными в Канаде. Один из таких, который подарили на Рождество семье украинского происхождения, проживающей в провинции Манитоба, навсегда изменил жизнь многих людей.

Об этом пишет BBC.

Ричард Бове, проживающий в Британской Колумбии, родился в небольшом городке Арборг, Манитоба, в 1955 году. Он вырос в семье представителей коренного населения Канады, и всю свою жизнь гордился происхождением. Однако когда он просто из любопытства прошел тест ДНК, оказалось, что в его жилах течет кровь украинцев, ашкеназов и поляков. Результаты подобных тестов добавляются в единую базу ДНК, позволяющую людям из разных уголков мира узнавать свое происхождение и находить потерянных родственников.

Вскоре после этого открытия, которое не могли никак объяснить в семье Бове, в 2400 км от Британской Колумбии, украинская семья Амброуз получила набор для тестирования ДНК в подарок на Рождество. Результаты теста показали, что Эдди Амброуз не имеет общих генов со своей сестрой. В то же время ее биологическим братом оказался Ричард Бове.

Расследование этой истории выяснило, что Ричард Бове и Эдди Амброуз родились в один день в одной и той же больнице. Но при непонятных обстоятельствах детей поменяли, поэтому домой они уехали не со своими биологическими родителями.

Жизнь мальчиков странным образом пересекалась. В детстве они были знакомы со своими биологическими сестрами. А потом их обоих усыновили. Амброуз остался сиротой, а Бове стал жертвой насильственной политики ассимиляции Sixties Scoop, в рамках которой детей коренного населения либо отдавали на воспитание, либо усыновляли за пределами их общин.

"Их обоих лишили того, что они думали о себе и своем происхождении. Произошла огромная корректировка их жизненных историй", – сказал адвокат Билл Ганг, представляющий интересы обоих мужчин.

Двое мужчин подали иск в суд и потребовали от провинции Манитоба извинений и финансовой компенсации.

По словам адвоката, извинение – это важное признание того, что в муниципальной больнице "допустили ошибку, которая повлияла на всех".

И только на этой неделе, в марте 2024 года, спустя почти 70 лет после рождения, Бове и Амброуз получили официальные извинения от премьер-министра Манитобы Ваба Киню.

"Сегодня я приношу извинения, которых так долго ждали, за действия, нанесшие вред двум детям, двум родителям и двум семьям во многих поколениях", — сказал Киню на Законодательной ассамблее Манитобы.

Пока неизвестно, получат ли мужчины финансовую компенсацию. Адвокат мужчин сообщил, что будет продолжать добиваться возмещения морального ущерба.

Ганг также добавил, что, несмотря на моральную травму, Бове и Амброуз очень гордятся тем, кем они стали, и семьями, в которых они выросли. А благодаря раскрытию этой тайны 70-летней давности они также получили новую семью.

История Бове и Амброуза стала третьим известным случаем подмены детей во время рождения в Канаде. Предыдущие две ошибки произошли в провинции Ньюфаундленд.

"Это только мое собственное предположение, но я считаю, что по мере того, как наборы для домашнего тестирования ДНК становятся более распространенными, будет все больше подобных случаев", – сказал адвокат Ганг.