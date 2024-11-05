Рождественский подарок раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет: что это было

Как раньше, уже никогда не будет.

Две семьи изменились навсегда после того, как рождественский подарок в виде теста ДНК обнаружил, что их дочерей подменили в роддоме, а эмоциональное воссоединение дало несколько необходимых ответов.

Об этом пишет Mirror.

Получив на Рождество в 2021 году от друзей набор для проведения ДНК-теста, Тони и не подозревал, что этот подарок с благими намерениями навсегда изменит его семью.

Сначала Тони забыл о подарке, но через несколько месяцев, в феврале в 2022 году, решил сделать его. Когда пришли результаты, Тони понял, что что-то не так: на его генеалогическом дереве появилась сестра по имени Клэр, а не сестра, которую он знал всю жизнь, Джессика.

На следующее утро Тони связался с Клэр через службы частных сообщений компании, сначала думая, не произошла ли ошибка. Клэр также получила такой же набор ДНК от своего сына два года назад и также заметила некоторые необычные результаты, в частности, троюродного брата, которого она не могла объяснить.

Все стало еще удивительнее, когда в 2022 году она получила сообщение о том, что в ее родословной появился полнородный брат или сестра. Пообщавшись некоторое время, Тони и Клэр, оба из Вест-Мидленда, Англия, поняли, что сестра Клэр и Тони, Джессика, родилась примерно в то же время и в той же больнице, в 1967 году, более чем за 50 лет до того. В это время им обоим открылась ужасная правда – Клэр и Джессику поменяли местами.

Их историю теперь исследуют в подкасте BBC Sounds The Gift: Switched, первый эпизод которого выйдет в эфир на BBC Radio 4 в среду, 6 ноября. В подкасте слушатели услышат рассказ 83-летней матери Тони Джоан, которая вспоминает тот эмоциональный момент, когда впервые встретилась со своей биологической дочерью.

Джоан рассказала: "Я почувствовала, что это правильно. Мы обнялись. Я подумала: "Она выглядит так же, как я в молодости". Я сразу почувствовала связь с ней. Это было удивительно. Я чувствую, что у меня появилась дочь".

К сожалению, Джоан пережила потерю двух мертворожденных дочерей, прежде чем приветствовать Джессику, что сделало ее воссоединение с Клэр еще более острым. Джоан поделилась: "Я пережила потерю двух мертворожденных дочерей. Когда у меня родится девочка, это будет не та девочка. Я хотела знать, прожила ли она хорошую жизнь, счастлива или здорова".

Клэр никогда не испытывала чувство принадлежности в течение своего "очень тяжелого детства", объясняя это: "Я чувствовала себя самозванкой. Не было никакого сходства, ни во внешности, ни в чертах характера. Я думала: "Да, меня усыновили". Когда она встретила Джоан, которую теперь называет "мамой", она почувствовала "мгновенную" связь.

Клэр вспоминает: "Мы просто обнялись и рыдали. И я посмотрела на Джоан и сказала: "Боже мой, у меня твои глаза. У нас одинаковые глаза. Боже мой, я на кого-то похожа". Это было так странно, будто мы всегда знали друг друга".

Джессика отказалась участвовать в подкасте. Ее биологическая мать умерла в этом году после того, как отказалась признать, что Джессика – ее дочь. Джоан сказала: "Неважно, сколько раз мы говорили "ничего не изменилось", Джессика каждый раз отвечала: "Все изменилось". Она все еще моя дочь, и всегда ею будет".

Как объясняется в подкасте, в то время, когда родились Клэр и Джессика, младенцев уносили в первую ночь их жизни, чтобы дать их мамам немного отдохнуть. До введения радиочастотных идентификационных меток, которыми оснащены современные роддомы, для различения новорожденных использовали письменные бирки и маркированные кроватки, однако, как показывает этот случай, такие меры не всегда были надежными.

Считается, что Клэр и Джессику случайно поменяли местами в тот вечер, без ведома их родителей. Неизвестный больничный фонд, о котором идет речь, признал полную ответственность за ошибку, но не смог предоставить дополнительной информации по этому поводу, поскольку его записи не датируются таким давним временем.

Отдел NHS Resolution, занимающийся судебными исками, сообщил BBC, что обе семьи получили извинения и что служба здравоохранения сейчас работает над тем, чтобы установить, сколько компенсации должно быть выплачено в этом "уникальном и сложном случае".

Напомним, родные сестры, которых разлучили, впервые встретились через 39 лет. Известно, как сложились их судьбы.

Читайте также: