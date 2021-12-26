Роженица пыталась похоронить заживо малыша: ребенка случайно спасли

Отец отказался от ребенка.
В Зимбабве женщина пыталась заживо похоронить младенца.
Инцидент произошел вблизи городка Гокве, пишет Newsdze Zimbabwe.
Йеукай Мано решила избавиться от ребенка, потому что его любимый отказался признавать отцовство и брать на себя обязательство по уходу за малышом. Когда у женщины начались схватки, она пошла к кустам возле дома. Когда ребенок родился, то решил его закопать в неглубокой могиле, которую сам выкопал.
К счастью, действия зимбабвийки случайно увидела соседка. Она сообщила об инциденте главе села и полиции. Правоохранители арестовали Мано. свои действия женщина объясняет тем, что, мол, у нее не было другого выхода, ведь самостоятельно заботиться о малыше не могла.
Как сообщалось, в Таиланде жители села обнаружили новорожденную девочку, которая провела в лесу два дня. Девочка лежала на банановых листьях, была покрыта насекомыми и земляными червями. Мужчины вызвали на место находки спасателей и медиков. Врачи, осмотревшие девочку, обнаружили на ней порезы и следы от укусов насекомых.
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