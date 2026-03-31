Розовое полнолуние 2026: когда и где в Украине наблюдать главное астрономическое явление апреля

В ночь на 2 апреля украинцы смогут наблюдать Розовое полнолуние — одно из самых ярких астрономических явлений этой весной. Несмотря на название, спутник Земли не изменит цвет на розовый, но будет иметь особое значение для календаря и визуальных наблюдений.

Об этом пишет Almanac.

Когда и где наблюдать Розовое полнолуние

Пик освещенности Луны наступит 2 апреля в 05:12 по киевскому времени. Однако астрономы советуют планировать наблюдение на вечер накануне — 1 апреля.

Около 19:20–19:40 (в зависимости от региона) Луна начнет сходить над восточным горизонтом. В этот момент он может казаться необычно большим из-за оптической иллюзии и будет иметь желтовато-оранжевый оттенок из-за прохождения света через плотные слои атмосферы.

Что означает название луны

Название «Розовая Луна» происходит от традиций североамериканских народов и связано с цветением дикого шиловидного флокса, который распускается именно в апреле. В европейской культуре это полнолуние также называют «Луной прорастания».

Для христианского мира это явление имеет религиозное значение: это первое полнолуние после весеннего равноденствия, которое называют «Пасхальным». Именно от нее рассчитывается дата Пасхи, которая в 2026 году приходится на 5 апреля.

Что еще можно увидеть на небе

Кроме полной Луны, в ночном небе начала апреля будут заметны другие космические объекты:

Юпитер будет доминировать в юго-западной части неба;

Венера — появится на закате сразу после захода Солнца;

Спика и Арктур — самые яркие звезды, сияющие рядом с Луной.

Как хорошо сфотографировать месяц — советы от NASA

Специалисты NASA рекомендуют выбирать открытую местность с видом на восток (холмы или крыши зданий). Для качественных снимков на смартфон или камеру стоит:

Использовать штатив, чтобы избежать размытия. Снимать именно во время восхода Луны, когда он визуально самый большой. Настройте дистанционный спуск или таймер, чтобы не двигать камеру при нажатии кнопки.

Поскольку весенние ночи остаются прохладными, для длительного наблюдения советуют позаботиться о теплой одежде.

