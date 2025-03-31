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Медики больницы города Цзилинь, Китай, недавно сообщили об одном из самых странных случаев — женщине, которая застряла с рукой во рту своего парня, когда пыталась снять забавное видео.

Об этом пишет Oddity Central.

Они пытались снять ролик для размещения в Интернете, в котором хотели проверить, достаточно ли маленькая рука женщины, чтобы поместиться во рту ее парня. Ей удалось запихнуть кулак в рот, но когда она попыталась вытащить его, мышцы его рта сжались, и рука застряла. После неоднократных попыток вытянуть руку изо рта парня, девушка решила, что им нужна медицинская помощь.

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Врачи были озадачены парой, пока не услышали их историю. Женщина рассказала, что лицо ее парня постепенно краснело, а все ее попытки выдернуть руку из его рта были тщетны. Он непрерывно пускал слюну, потому что не мог закрыть рот, а его горло издавало звук булькания. Что еще хуже, его зубы сжимали ее запястье из-за его сокращенных мышц.

«Слюна стекала по моему запястью к локтю», — сказала женщина, — «Такое ощущение, будто моя рука застряла в мясорубке».

Рука девушки застряла во рту парня / © скриншот с видео

Врач Чжан Минюань, занимавшийся этим случаем, сказал, что рука девушки застряла из-за того, что челюстные мышцы ее парня сократились, не давая ему открыть рта. Это создало опасный круг: чем сильнее боль, тем сильнее он сжимал челюсть. Чтобы решить проблему, сотрудники больницы сначала попытались успокоить пациента и не дать ему задохнуться или вызвать рвоту, включив умиротворяющую музыку, а затем с помощью специального расширителя рта расширили челюсть настолько, чтобы ввести миорелаксант в определенный участок.

Приблизительно через 20 минут доктор Чжан осторожно повернул запястье девушки, воспользовавшись скользящими свойствами челюстного сустава, чтобы окончательно разблокировать его.

Позже он представил этот случай как назидательную историю, предупреждая людей, что насильственное открывание челюсти может привести к повреждению нервов или вывиху челюсти.

Напомним, в носу 17-летнего подростка нашли застрявшую десять лет назад вещь. Врачи были шокированы, когда рентген показал в носу посторонний предмет, находившийся там так долго.