Рука или вилка: одно изображение расскажет немало о вашем характере

Психологи предлагают взглянуть на рисунок и быстро ответить на один вопрос. Речь идет о том, что вы увидели в первую очередь руку или вилку? Ответ ниже.

Об этом пишет «Радио Трек».

руке

Если первым увиденным рисунком была рука, вы настойчивый работник и мастер самодисциплины и контроля.

«Сейчас стоит несколько замедлиться и уделить больше времени себе», — говорится в материале.

Вилка

В случае, если вы прежде видите вилку, это означает, что вы склонны к прокрастинации — привыкли откладывать все дела на последний момент, а также легко отвлекаетесь на менее важные вещи.

«Однако в условиях дедлайнов вы работаете достаточно хорошо», — объясняют специалисты.

