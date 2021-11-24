Рукопись с теорией относительности Эйнштейна ушла с молотка за рекордные €11 млн

Рукопись с теорией относительности Эйнштейна ушла с молотка за рекордные €11 млн

Рукопись показывает ряд ошибок ученого на пути к формулированию теории.

Оригинальная рукопись Альберта Эйнштейна, написанная физиком-теоретиком в начале его работы над доказательством теории относительности, ушла с молотка за рекордные 11 миллионов евро.

Об этом вторник, 23 ноября, со ссылкой на аукционный дом Christie's сообщает BBC.

Отмечается, что документ, созданный ученым в период с 1913 по 1914 год, демонстрирует работу над большим научным прорывом Эйнштейна, который после публикации в 1915 году изменил представление человечества о пространстве, времени и гравитации.

Эксперт аукционного дома Винсент Беллой во время торгов в Париже рассказал, что рукопись сохранил швейцарский коллега физика Микеле Бессо.

"Эйнштейн вел очень мало записей, поэтому сам факт того, что рукопись сохранилась и дошла до нас, уже делает ее выдающейся", — заявил он.

Документ содержит 54 страницы с расчетами, написанными черной ручкой. По словам Беллоя, рукопись демонстрирует ряд ошибок учёного на пути к формулированию теории.

Эксперт добавил, что продажа "привлекла коллекционеров со всего мира, осознавших важность этого документа". В то же время, имя владельца документа не раскрывается.

Ранее рукописное письмо Альберта Эйнштейна с формулой "E=mc2" ушло с молотка за 1,2 миллиона долларов, тогда как стартовая цена составляла около 400 тысяч долларов.

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