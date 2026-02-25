Руководитель фирмы раздал работникам более $26 миллионов долларов

Деньги / © pexels.com

Руководитель китайской компании по производству кранов и оборудования для обработки материалов раздал своим работникам 70% прибыли за прошлый год — более $26 миллионов.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Значительную часть денежных бонусов работники фирмы получили во время корпоративного празднования.

Они выходили на сцену, чтобы получить свое вознаграждение, а также сами отсчитывали свои премиальные из кучи денег, которая была разложена на банкетных столах.

Учитывая бонусы, распределенные онлайн, общая сумма выплат на конец года превысила 180 миллионов юаней (более $26 миллионов).

Сообщалось, что прибыль компании за 2025 год составила 270 миллионов юаней. Это означает, что почти 70 процентов ее прибыли было распределено между 7000 сотрудниками.

Руководитель компании, которая существует с 2002 года, Цуй Пейцзюнь владеет около 98,88% акций предприятия.

В 2024 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 260 миллионов юаней (38 миллионов долларов США), из которых 170 миллионов юаней было распределено между сотрудниками.

В марте прошлого года, в Международный женский день, компания выплатила почти 1,6 миллиона юаней (230 000 долларов США) в виде бонусов 2000 работниц.

Частая практика выдачи денежных вознаграждений и льгот сотрудникам привела к тому, что пользователи сети назвали Цуя «боссом, который больше всего любит раздавать деньги».

Комментируя свое прозвище, Цуй сказал: «Дело не в том, что я люблю раздавать деньги, дело в том, что молодые люди обременены автокредитами и ипотекой, и любая помощь, которую мы можем предложить, помогает».

