Руководитель полиции признался в успешном применении экзорцизма для борьбы с преступными группировками

Глава колумбийской полиции генерал Генри Санабрия заявил, что он вместе с другими полицейскими прибегал к экзорцизму и молитвам в своей борьбе с преступностью. В частности, якобы именно благодаря религиозному ритуалу "изгнания дьявола" был уничтожен кокаиновый наркобарон Пабло Эскобар.

Такие неожиданные признания шеф полиции Колумбии сделал в интервью местному изданию Semana.

Генерал Генри Санабрия заверил, что религиозные практики помогали полиции на протяжении более 50 лет во время вооруженного конфликта с криминальными группировками и повстанцами.

Он, в частности, рассказал об операциях, во время которых были убиты кокаиновый наркобарон Пабло Эскобар в 1993 году, военачальник Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) по прозвищу "Моно Джоджой" в 2010 году и лидер партизан Альфонсо Кано в 2011 году.

“Существование дьявола достоверно. Я видел его, я чувствовал его", — сказал Генри Санабрия, в рабочем кабинете которого установлено гигантское распятие и множество статуэток Девы Марии.

Руководитель полиции утверждал, что преступники часто используют "колдовство" и за всеми их действиями стоит дьявол. В качестве примера противодействия он приводил разные истории из своей практики, скажем о полицейском агенте, который якобы выстрелом с молитвой сумел смертельно ранить преступника, использовавшего "колдунский амулет".

Действующий президент Колумбии Густаво Петр отреагировал на эти заявления, заявив, что убеждения Санабрии не влияют на то, как он выполняет свою работу.

“Мы стараемся работать так, чтобы убеждения не влияли на действующие правила, это так просто. Я думаю, он их [правила] уважает, как мы знаем", — оценил он.

Санабрия известен своей чрезмерной религиозностью в этой в целом светской стране. В частности, он активно критикует аборты, разрешенные в Колумбии до 24-й недели беременности, и использование презервативов, которые, по его мнению, являются "абортивным методом". Также он называл Хэллоуин "сатанинским" праздником, а своим оппонентам советует пойти в три ночи на кладбище, чтобы почувствовать удручающее присутствие многих грешных душ.

Напомним, для нужд полиции в Москве решили закупить бронепанели с иконами и молитвами. Иконы должны обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь.

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