"Русский корабль, иди нах**, используйте весла": грузинский буксир отказал россиянам в топливе и буксировке

Корабля «послали по адресу», уже ставшему символической цитатой борьбы украинцев с захватчиком.

Команда грузинского буксира после того, как убедилась, что запрос на их помощь попросили россияне, отказались помогать им. А дальше корабль «послали по адресу», уже ставшую символической цитатой борьбы украинцев с российским захватчиком.

Видео переговоров появилось в социальной сети.

«Экипаж России, да. Ребята, мы отказываемся от буксировки и отказываемся снабжать ваш пароход. С вами говорит старший помощник капитана из Грузии. Мы не будем снабжать ваш корабль. Российский корабль, иди нах**», – говорят на буксире.

В ответ россияне попросили, чтобы без политики и в качестве аргумента сказали, что у них заканчивается горючее. На это получили не менее оригинальный ответ. "Если у вас заканчивается горючее, используйте весла", — отметили на буксире и напомнила гражданам стране-агрессора, что они оккупанты.

Русский корабль? Ищи весло! Обожаю грузин! Обязательно приедем к вам в гости и выпьем с вами винца Опубликовано Валентином Чернявским Воскресенье, 27 февраля 2022 г.

Напомним, что пограничники острова Змеиный, во время нападения на предложение российского корабля сдаться, ответили: "Русский корабль, иди нах...". Отмечалось, что ребят после этого обстреляли и с ними исчезла связь. Тогда на острове находились 13 пограничников, их считали погибшими и присвоили посмертно звание Героев Украины. Позже россияне обнародовали видео, будто бы ребят захватили в плен. Так что появилась надежда, что наши пограничники живы. Эту информацию пытаются проверить.