"Рвотная бактерия" скосила более сотни туристов: среди пострадавших — младенец

Туристы отравились в отеле / © pixabay.com

В курортном городке Ла-Манга на юго-востоке Испании зафиксировано массовое отравление туристов. Более 100 гостей четырехзвездочного отеля Izan Cavanna пожаловались на тошноту, рвоту и диарею. Среди пострадавших — младенец в возрасте 15 месяцев и десятки детей.

Об этом сообщило издание The Sun.

По информации региональных медицинских служб, 47 человек, среди которых 24 взрослых и 23 детей, были доставлены в отделения неотложной помощи. Девять из них остаются под наблюдением в больнице Санта-Лусия в Картахене. Для помощи остальным больным возле отеля развернули полевой госпиталь.

Первые симптомы у отдыхающих появились после обеда в гостиничном ресторане. Туристы сообщали, что почувствовали резкое ухудшение состояния сразу после употребления блюд из буфета. Часть гостей связывала отравление с рыбными блюдами и пастой со шпинатом, однако официальные результаты проверки еще не обнародованы. Предварительные анализы указывают на возможную инфекцию сальмонеллы.

Кухню отеля временно закрыли, помещения и оборудование проходят санитарную обработку. В то же время в соцсетях туристы оставляют возмущенные отзывы о качестве питания и условиях проживания. Некоторые жалуются на равнодушие администрации: один из отдыхающих рассказал, что его беременная жена попала в больницу, но персонал так и не связался с ним после его многочисленных обращений.

Отель официальных заявлений относительно инцидента не делал. На странице в Facebook он продолжал публиковать рекламные сообщения о напитках, что вызвало волну критики со стороны отдыхающих.

Медики напоминают, что симптомы сальмонеллеза обычно проявляются в течение 6 часов — 6 дней после заражения и продолжаются от 4 до 7 дней. В тяжелых случаях болезнь может вызывать высокую температуру, обезвоживание и осложнения, требующие госпитализации.

