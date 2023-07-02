Рвоту кита оценили в 250 тысяч долларов: что в ней особенного (фото)

Комок рвотных масс, который может стоить более 250 000 долларов, был найден внутри выброшенного на берег кашалота.

Об этом пишет nypost.com.

Мертвый кит обнаружили на пляже Ногалес в Ла-Пальме, Канарские острова, в прошлом месяце.

По словам экспертов Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, кит умер после того, как почти 9-килограммовый кусок вещества, известного как амбра, вызвал хроническое обструктивное воспаление в толстой кишке животного.

Мертвого кита обнаружили на Канарских островах / Фото: nypost.com

Вещество было метр в длину и почти 60 см в диаметре.

Серая амбра, желаемое вещество, которое парфюмерные компании ищут для продолжения аромата своей продукции, выделяется из желчных протоков животных в кишечнике.

Амбра / Фото: nypost.com

Хотя точное происхождение амбры до сих пор остается загадкой для ученых, обычно считается, что едкий материал образуется, когда киты поедают раздражители, такие как клюв, и производят скользкое вещество для защиты своих пищеварительных органов от раздражающих частиц.

Подсчитано, что только 1% кашалотов действительно способно выделять амбру.

Из-за редкости рвоты грамм стоит 27 долларов, а полкилограмма может дать 10 000 долларов.

Музей естественной истории Великобритании утверждает, что восковидное, но твердое вещество использовалось в ранней арабской культуре как лекарство для лечения многих заболеваний, в том числе болезней мозга, сердца и органов чувств, а также как афродизиак.

Грамм амбры стоит 27 долларов / Фото: nypost.com

Согласно Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами, убивать кашалотов запрещено практически в любой точке планеты, поскольку млекопитающие считаются исчезающими.

Хотя право собственности на недавно обнаруженную массу еще предстоит определить, представитель университета сообщил Jam Press, что она останется на попечении школы до тех пор, пока правительство не решит, что с ней делать.

"Если оно чего-то стоит, правительство острова продаст его и распределит деньги среди людей, наиболее их нуждающихся", — сказал Антонио Фернандес, имея в виду граждан, перемещенных в 2021 году в результате извержения вулкана.

Напомним, акула напала на мужчину, но его спасла стая дельфинов. Инцидент произошел во время отдыха в Египте.

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