Рядом с монстрами: женщина рассказала, как жила год с серийными убийцами (фото)

Британка написала книгу о жизни с серийными убийцами. / © Credits

Британка Кэтлин Ричардс впервые откровенно рассказала, как в подростковом возрасте провела год в доме серийных убийц Фреда и Розмари Вест в Глостере. Ее история стала основой книги «Под их крышей».

Об этом говорится в материале BBC.

Никогда не представляешь, что живешь рядом с убийцами. Это просто не приходит в голову», — признается сейчас 65-летняя Кэтлин.

Кэтлин Ричардс фото: Kathleen Richards / © ВВС

Ей было всего 17, когда вместе с сестрой Дейдре она искала дешевое жилье. Девушки встретили предложение аренды комнат на Кромвелл-стрит, 25 — в доме, который впоследствии стал местом ужасных преступлений.

«Нас в семье было десять, а дома две комнаты. Мы должны были уйти. Нам сказали, что хозяева на Кромвелл-стрит очень доброжелательны», — вспоминает женщина.

Но «приветливыми» оказались Фред и Роуз Вест, одна из самых жестоких супружеских пар-убийц в британской истории. Их жертвами стали десятки женщин, в том числе и собственная дочь.

«Отверстия для подглядывания» и странное поведение

Когда сестры впервые попали в дом, Фред лично провел для них экскурсию. Во время нее он представил молодую девушку Ширли Робинсон как свою любовницу. Кэтлин показалось это странным — девушка была почти ее ровесницей.

Позже подозрений добавили и другие детали. В стенах комнаты девушки заметили отверстия — будто кто-то сделал их специально, чтобы подсматривать.

«Я затыкала их газетами, но утром все снова было на полу. Тогда я думала, что это просто недоделанный ремонт», — говорит Кэтлин.

Исчезновение подруги и первые страхи

Кэтлин быстро подружилась с той же Ширли. Но однажды девушка сказала, что беременна от Фреда. Когда же Ширли исчезла, Кэтлин думала, что та просто легла в роддом. Фред заверил, что подруга «поехала в Германию».

Позже выяснилось: тело Ширли и его нерожденного ребенка нашли зарытыми в саду дома на Кромвелл-стрит.

«Я поняла, что должна бежать»

После исчезновения Ширли поведение Фреда стало более агрессивным.

«Он начал приставать ко мне, прикасаться, когда я проходила мимо. Я тогда воспринимала это как просто непристойное поведение пожилого мужчины — времена были другие», — вспоминает женщина.

Но однажды ситуация вышла из-под контроля — Фред оказался в ее постели.

«Я почувствовала его запах — грязный, тяжелый. Мне стало страшно до дрожания. Тогда я поняла: если не сбегу, не выживу», — рассказывает Кэтлин.

Под предлогом, что хочет одеться, она ускользнула из дома прямо под дождем и убежала на автостанцию, где должна была встретить сестру. На следующее утро они окончательно покинули дом ужаса.

Чувство вины и молчания

Долгие годы Кэтлин жила с обузой вины — считала, что должна была обратиться в полицию. Но, по ее словам, в то время никто не поверил бы юной девушке: «Он казался уважаемым мужчиной, а я — никто».

Когда в 1994 году Фреда и Роуз Вестов арестовали, Кэтлин испытала шок. Она отмалчивалась даже тогда, когда ее просили свидетельствовать в суде. Лишь несколько лет назад впервые рассказала мужу правду о том периоде своей жизни.

«Я хочу, чтобы другие знали — выжить можно»

Затем Кэтлин решила написать книгу «Под их крышей», чтобы освободиться от боли и помочь другим жертвам насилия.

«Написание книги сняло с меня огромное бремя. Я хочу, чтобы люди знали: нужно говорить о пережитом. Потому молчание уничтожает», — говорит она.

Фред и Роуз Вест Фото: ВВС

Отметим, что Фред Вест покончил с собой в тюрьме в 1995 году, не дождавшись суда за 12 убийств. Его жену, Розмари Вест, приговорили к пожизненному заключению за 10 убийств девушек и молодых женщин.

