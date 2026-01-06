"Рыба судного дня": дайвер наткнулся на морское существо, которое предвещает катастрофы (фото)

Король лососей

Дайвер Тед Джуда стал свидетелем невероятного явления в заливе Монтерей, встретив молодую особь короля лососей. Эта редкая серебристая рыба обычно обитает на огромной глубине, а ее появление у поверхности издавна окутано мистическими легендами о предстоящих природных катаклизмах.

Об этом сообщает SFGATE.

Встреча с «рыбой судного дня»

Когда Джуда отправляется на дайвинг у побережья залива Монтерей, он обычно сначала плывет по поверхности к точке погружения, а уже там опускается под воду. Но утром 30 декабря ситуация была необычной: вода возле пляжа МакЭби оказалась на удивление прозрачной.

«Я решил просто погрузить лицо в воду и посмотреть вокруг», — рассказал дайвер.

Через считанные секунды его взгляд поймал объект, похожий на лезвие. К нему, как заметил мужчина, была присоединена «волнообразная вещь». Джуда мгновенно вынырнул и обратился к жене: «Здесь внизу есть что-то невероятное».

Впоследствии морской биолог Аквариума залива Монтерей определил, что это — молодняк короля лососей, редкой ленточной рыбы, которая обычно обитает на глубине около 2000 футов (около 600 м). Увидеть это удивительное существо живым удавалось единицам. Такие встречи почти всегда вызывают не только восхищение, но и беспокойство — из-за японской легенды, согласно которой появление ленточных рыб предвещает землетрясения и цунами.

Для самого Джуды этот миг стал абсолютным счастьем и символической вершиной жизни, неразрывно связанной с океаном.

Что дайвер сделал с этой рыбой?

Сначала Джуда лишь наблюдал за плавными, волнообразными движениями рыбы, длину которой он оценил в 8–9 дюймов (около 22 см). Она имела вытянутое серебристое тело, яркие шипы на голове и несколько тонких плавников и нитевидных отростков, похожих на щупальца медузы.

Рыба держалась вертикально и уверенно двигалась как вверх-вниз, так и горизонтально. Когда Джуда опустился на ее уровень, она поднялась к поверхности и зависла там, мерцая в идеальном свете. Из-за узкого, как напильник, тела ее сложно было увидеть спереди. А как только Джуда пытался зайти сбоку, она разворачивалась так, чтобы показать тончайший профиль.

«Было такое впечатление, будто она знала, как становиться невидимой», — вспоминал Джуда.

Со временем он начал снимать рыбу на GoPro, иногда успевая запечатлеть ее со стороны. Жена, понимая исключительность момента, держалась дальше, фотографируя Джуду вместе с рыбой. Примерно через три минуты он решил прекратить съемку и оставить существо в покое.

«Я подумал: „Я не хочу просить у тебя больше. Ты невероятное существо“. И я отпустил ее», — рассказал дайвер.

Король лососей

После этого супруги продолжили погружение по плану.

Реакция других дайверов на рыбу

Вернувшись в Петалуму, Джуда просмотрел материалы и опубликовал несколько фото в Facebook-группе дайверов, поинтересовавшись, знает ли кто-то, что именно он зафиксировал. Реакция была мгновенной и чрезвычайно эмоциональной.

«Безумно круто! Тебе невероятно повезло!» — написал один из пользователей.

«Купи лотерейный билет!» — пошутил другой.

Некоторые посоветовали поделиться снимками с Аквариумом залива Монтерей и Калифорнийской академией наук. Впрочем, представитель аквариума уже был в курсе.

«Я старший коллекционер (морской биолог) Аквариума залива Монтерей уже 25 лет. Я уже поделился этим с ведущими ихтиологами Калифорнии. Это молодняк короля лососей, Trachipterus altivelis. Это второй такой случай, зафиксированный в этом году! Очень круто!» — написал Кевин Леванд.

Другие участники группы напомнили, что появление ленточных рыб на мелководье в Японии издавна считалось предвестником землетрясений и цунами, а кто-то даже назвал ее «рыбой судного дня». В то же время выяснилось, что эта легенда касается близкого родственника короля лососей — веслоноса (oarfish).

Дайвер Тед Джуда и король лососей

Легенды о «рыбе судного дня»

Еще в XVII веке японские рыбаки называли этих существ «рюґу но цукай», что примерно означает «посланник из дворца морского бога». Увидеть глубоководного веслоноса на мелководье считалось плохим предзнаменованием — предвестником землетрясений. Окончательно эта слава закрепилась в 2011 году, когда около 20 таких рыб выбросило на берег незадолго до самого мощного землетрясения в истории Японии и последующего цунами.

В сообществе велись оживленные дискуссии относительно того, видел ли Джуда веслоноса или именно короля лососей, однако мнение представителя аквариума считается самым авторитетным.

Для самого Джуды значение этого события было очевидным. Он назвал пережитое «событием раз в жизни».

«Для меня было честью ее увидеть», — резюмировал дайвер.

Напомним, в прошлом году на мексиканском пляже полуострова Баха-Калифорния серфингисты обнаружили массивную «рыбу судного дня», что вызвало опасения относительно приближения цунами или землетрясения. Серебристое существо длиной с доску для серфинга было спасено молодыми людьми, которые отнесли его обратно в океан.