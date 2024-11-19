"Рыба судного дня" в третий раз за год вернулась к берегам США – по легендам, она приносит несчастье (фото)

По японским мифам, рыба "Судного дня" на мелководье — предвестник землетрясений и цунами.

Неуловимую глубоководную редкую веслорыбу, которую считают предвестником плохих новостей, снова заметили у побережья округа Сан-Диего (Калифорния). Это была третья подобная находка в штате за последние три месяца, и только 22-я за последнее столетие.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение Алисон Лафьер из Института океанографии имени Скрипта при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Ранее в этом году этот вид был найден в бухте Ла-Хоя. Другую же рыбу обнаружили в сентябре в Хантингтоне-Бич. Причины появления и гибели этих рыб остаются неизвестными. Среди возможных факторов ученые называют изменения в океане, красные приливы и ветры Санта-Ана.

Выброшенную веслорыбу, которую часто считают признаком неизбежной крушения, увидели на побережье Энсинитаса, в Калифорнии. Фото: Элисон Лаферьер/Институт океанографии Скриппса

В 2010 году за 12 месяцев до мощнейшего землетрясения в истории Японии на побережье страны обнаружили дюжину представителей этого вида.

Однако существует и объяснение – тектоническая активность перед землетрясением "выбила" этих рыб, "заставляя" их выбрасываться на берег.

Напомним, в Великобритании кит выпрыгнул из воды и опрокинул рыбацкую лодку.

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