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ТСН в социальных сетях

Рыбак спас утопленника

Рыбак спас утопленника / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
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188
Время на прочтение
1 мин
Рыбак спас утопленника

Рыбак чудом вытащил утопленника с помощью удочки — фото

На помощь пришел мужчина с дроном.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

В Индонезии рыбак вытащил утопленника, которого унесло в океан.

Об этом сообщает Need To Know.

Потерпевший по имени Дика был в воде со своим родственником Ахмадом, когда их обоих унесло течением. Ахмаду удалось спастись, но Дика отнесло примерно на 400 метров от берега.

Обеспокоенные родственники закричали о помощи и несколько местных жителей объединили усилия, чтобы спасти мужчину.

Оператор дрона и местный рыбак использовали свое оборудование, чтобы забросить жертве леску.

Оператор по имени Гам привязал крышку от пенопластовой коробки-холодильника к леске рыбака и доставил ее к месту, где находился пострадавший, с помощью своего дрона.

Дика использовал крышку из пенопласта в качестве поплавка и привязал леску к своей руке, чтобы рыбак смог ее вытащить.

Невероятное спасение произошло 10 апреля на пляже Кетаванг Инда в Центральной Яве.

Используя вес своего тела рыбак вытащил жертву на берег.

Рыбалка спас утопленника / © скриншот с видео

Рыбалка спас утопленника / © скриншот с видео

Местные отнесли Дика в прибрежное кафе, чтобы напоить его водой. Затем его доставили в ближайший медицинский центр в стабильном состоянии.

Очевидцы несут жертву в кафе / © скриншот с видео

Очевидцы несут жертву в кафе / © скриншот с видео

Напомним, в Индонезии 7-метровый питон проглотил бабушку. Женщину не удалось спасти.

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