- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 1 мин
Рыбак чудом вытащил утопленника с помощью удочки — фото
На помощь пришел мужчина с дроном.
В Индонезии рыбак вытащил утопленника, которого унесло в океан.
Об этом сообщает Need To Know.
Потерпевший по имени Дика был в воде со своим родственником Ахмадом, когда их обоих унесло течением. Ахмаду удалось спастись, но Дика отнесло примерно на 400 метров от берега.
Обеспокоенные родственники закричали о помощи и несколько местных жителей объединили усилия, чтобы спасти мужчину.
Оператор дрона и местный рыбак использовали свое оборудование, чтобы забросить жертве леску.
Оператор по имени Гам привязал крышку от пенопластовой коробки-холодильника к леске рыбака и доставил ее к месту, где находился пострадавший, с помощью своего дрона.
Дика использовал крышку из пенопласта в качестве поплавка и привязал леску к своей руке, чтобы рыбак смог ее вытащить.
Невероятное спасение произошло 10 апреля на пляже Кетаванг Инда в Центральной Яве.
Используя вес своего тела рыбак вытащил жертву на берег.
Местные отнесли Дика в прибрежное кафе, чтобы напоить его водой. Затем его доставили в ближайший медицинский центр в стабильном состоянии.
Напомним, в Индонезии 7-метровый питон проглотил бабушку. Женщину не удалось спасти.