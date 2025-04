Рыбак чудом вытащил утопленника с помощью удочки — фото

Реклама

В Индонезии рыбак вытащил утопленника, которого унесло в океан.

Об этом сообщает Need To Know.

Потерпевший по имени Дика был в воде со своим родственником Ахмадом, когда их обоих унесло течением. Ахмаду удалось спастись, но Дика отнесло примерно на 400 метров от берега.

Обеспокоенные родственники закричали о помощи и несколько местных жителей объединили усилия, чтобы спасти мужчину.

Оператор дрона и местный рыбак использовали свое оборудование, чтобы забросить жертве леску.

Оператор по имени Гам привязал крышку от пенопластовой коробки-холодильника к леске рыбака и доставил ее к месту, где находился пострадавший, с помощью своего дрона.

Дика использовал крышку из пенопласта в качестве поплавка и привязал леску к своей руке, чтобы рыбак смог ее вытащить.

Невероятное спасение произошло 10 апреля на пляже Кетаванг Инда в Центральной Яве.

Используя вес своего тела рыбак вытащил жертву на берег.

Рыбалка спас утопленника / © скриншот с видео

Местные отнесли Дика в прибрежное кафе, чтобы напоить его водой. Затем его доставили в ближайший медицинский центр в стабильном состоянии.

Очевидцы несут жертву в кафе / © скриншот с видео

Напомним, в Индонезии 7-метровый питон проглотил бабушку. Женщину не удалось спасти.