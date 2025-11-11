Рыбак искал червей, а нашел средневековый клад (фото)

Средневековые монеты, которые нашел рыбак в Швеции

Шведский рыбак случайно наткнулся на один из крупнейших серебряных кладов Средневековья в стране, когда искал червей возле своего летнего дома. В медном котле лежало более 5 кг артефактов, включая около 20 тыс. серебряных монет и украшений.

Об этом сообщает Popular Science.

Швед наткнулся на клад XII века вблизи своего летнего дома неподалеку от Стокгольма. По сообщению местной администрации, неизвестный рыбак, ища червей возле своей дачи, наткнулся на старинный медный котел. Внутри обнаружили около 13 фунтов (более 5 кг) средневековых сокровищ. По предварительным оценкам, там может быть примерно 20 тыс. серебряных монет, колец, подвесок и других украшений.

«Вероятно, это один из крупнейших серебряных сокровищ раннего Средневековья, когда-либо найденных в Швеции», — отметила антиквар и представительница административного совета округа София Андерссон.

Большинство монет датируются XII веком. На некоторых из них видна надпись «KANATUS» — латинское имя короля Кнута Эрикссона. Рожденный не позднее 1140-х годов, он правил средневековой Швецией с 1172 до 1195 года.

На лицевой стороне многих монет был изображен портрет короля Кнута Эрикссона

Правление Эрикссона совпало со временем, когда письменные документы приобретали все большее значение в государственном управлении. Именно по его приказу возобновили чеканку королевских монет, прекращенную на два десятилетия предыдущими правителями.

Историки называют его царствование относительно успешным — Эрикссон стал первым шведским монархом после 1118 года, который умер естественной смертью, тогда как большинство его предшественников погибали в войнах или от болезней.

Кроме монет с надписью «KANATUS», в котле также нашли редкие «епископские монеты», которые чеканились в Средневековой Европе для духовенства. На них часто изображен епископ с жезлом в правой руке и, вероятно, церковью на обороте. Эти изображения свидетельствуют, что церковные деятели активно сотрудничали с монархами и имели весомое влияние в тогдашней Швеции.

Епископские монеты носило духовенство, на обороте у них был церковный рисунок

Сейчас артефакты проходят лабораторный анализ и реставрацию. Эксперты предполагают, что счастливый рыбак получит щедрое вознаграждение, которого хватит ему на наживку до конца жизни.

Согласно шведскому законодательству, любой, кто находит «древний серебряный клад», имеет право на государственное вознаграждение за свою находку.

К слову, житель французского города Невиль-сюр-Сон нашел в своем дворе настоящий клад — золотые монеты и слитки, стоимость которых оценивается примерно в 700 тыс. евро. Мужчина наткнулся на золото, когда копал бассейн в саду. Происхождение находки остается загадкой, поскольку бывший владелец участка умер.