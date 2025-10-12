Рыбак, копая червей возле дома, случайно наткнулся на клад из монет и жемчуга раннего Средневековья (удивительные фото)

Найденный клад / © livescience

В Швеции, неподалеку от Стокгольма, обнаружен уникальный серебряный клад, который может насчитывать до 20 тысяч монет, а также включать перстни и другие украшения, датированные эпохой раннего Средневековья. По оценкам экспертов, эта находка является одной из крупнейших в своем роде в истории страны.

Детали обнаружения и состав клада

Инцидент произошел в частном порядке: клад случайно нашел мужчина, который копал червей возле своего летнего дома. Как сообщили в Административном совете Стокгольмского лена, общий вес находки, которая была спрятана в почти разложившемся медном котле, составляет около шести килограммов.

Предварительный анализ показывает, что большинство серебряных монет относятся к XII в. Среди них идентифицированы монеты с надписью «KANUTUS», что свидетельствует об их чеканке во время правления шведского короля Кнута Эрикссона (1173-1195 гг.). Особую ценность представляют редкие «епископские монеты», на которых изображен епископ с пастырским посохом.

«Это, вероятно, один из крупнейших серебряных кладов раннего Средневековья, найденных в Швеции. Мы предполагаем, что количество монет может превышать двадцать тысяч», — отметила София Андерссон, антиквар Административного совета.

Директор Музея Средневековья в Стокгольме Лин Аннербек подчеркнул, что для региона Стокгольма, который был официально основан позже — в 1252 году, эта находка является абсолютно уникальной.

Историки склоняются к мнению, что сокрытие такого богатства могло быть связано с «неспокойным временем» конца XII века, в частности, с военными действиями и попытками колонизации Финляндии. Эксперты считают, что клад, смешанный с серебром и украшениями, представляет собой скрытое семейное богатство, которое владельцы намеревались сохранить.

Согласно шведскому Закону о культурной среде, лицо, нашедшее древний серебряный клад, обязано сообщить об этом государству и предложить его для выкупа. Административный совет Стокгольмского лена уже заявил, что нашедший клад действовал полностью корректно, и теперь Национальный совет по наследию определит размер компенсации, которую получит человек.

