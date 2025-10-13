Рыбак не поверил глазам: в притоке Дуная поймали осетра, считавшегося исчезнувшим

Осетр / © Государственное агентство рыбного хозяйства

В Хорватии в реке Драва произошло неожиданное открытие: рыбак поймал редчайшего осетра — шипа, ранее официально признанного локально вымершим в бассейне Дуная.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

По информации, обнародованной Государственным агентством Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, Международный союз охраны природы (IUCN) еще в 2021 году присвоил этому виду статус локально вымершего в Дунае, а в Украине он считается «пропавшим».

Уникального осетра, который достигал 1,76 метра в длину и весил 35 кг, выловили на территории биосферного заповедника «Мура-Драва-Дунай» (известного как «Амазонка Европы»). К счастью, после вылова рыбу живой вернули обратно в реку. Последнее подтвержденное упоминание о шипе в этом районе к этому моменту датировалось 2009 годом.

Редкий осетр, пойманный в Дунае. / © Государственное агентство рыбного хозяйства

Хотя специалисты WWF отмечают, что обнаружение одной особи не является свидетельством восстановления стабильной популяции, это очень важный знак. Находка подтверждает, что в реке до сих пор сохраняются природные условия, необходимые для выживания осетровых. Это открытие в очередной раз подчеркивает критическую важность международного сотрудничества, а также необходимость восстановления речных экосистем и миграционных путей для сохранения считавшихся потерянными видов.

Редкий осетр, пойманный в Дунае. / © Государственное агентство рыбного хозяйства

Осетровые — это удивительные реликты, пережившие динозавров, ведь они существуют более 200 миллионов лет. Однако сегодня большинство из этих видов оказались на грани исчезновения из-за деятельности человека. Основные угрозы включают:

строительство плотин, перекрывающих миграционные пути;

разрушение природных нерестилищ;

браконьерство (в том числе ради черной икры).

Исторически украинские воды были домом для шести видов осетровых. К сожалению, два из них — осетр атлантический и шип — в современных уловах уже не регистрируются. Остальные четыре вида, которые до сих пор встречаются, имеют статус «уязвимый» или «исчезающий» и занесены в Красную книгу Украины.

