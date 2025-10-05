Рыбак поймал рыбу-монстра и поделился видео своего невероятного улова

Рыба / © скрин с видео

Реклама

Американский рыбак поделился видео, где показал, как поймал огромного инвазивного карпа, который вредит водоемам США. Видео стало популярным в TikTok и привлекло внимание к проблеме защиты экосистем.

Об этом пишет издание TCD.

В США рыбак Джейс Вилли показал, как ему удалось поймать огромного «bighead carp» — вид инвазивных рыб, который наносит вред местным водоемам. По словам видеокреатора North Star Fishing (@north.star.fishing), это 50-фунтовый карп и он официально считается самым вредным инвазивным видом в стране.

Реклама

Рыбак поймал рыбу на дамбе в Айове, где этот вид полностью освоил водоем. Большие рты карпа позволяют ему активно поглощать зоопланктон и водоросли, опережая местные виды рыб в борьбе за пищу. Вылавливать таких рыб разрешено, а выпускать их в водоемы запрещено во всех 50 штатах. Мертвых карпов можно использовать как наживку для сомов или даже приготовить суп.

Джейс Вилли рассказал, что для него это была «самая большая рыба в жизни», и на ее поимку понадобилось всего два заброса. Это свидетельствует о широкой распространенности этого вида в водоемах США.

Специалисты Департамента природных ресурсов Айовы советуют рыбакам активно вылавливать bighead carp, используя тройные крючки для эффективной очистки рек от инвазивного вида.

В то же время проблема инвазивных рыб в США растет: сейчас насчитывается более 50 видов, которые угрожают местной флоре и фауне. Они разрушают экосистемы озер, нарушают пищевые цепи и влияют на рыболовство. Эти рыбы создают неблагоприятные условия для жизни, вытесняя ключевые виды и изменяя экологическую структуру водоемов. Bighead carp потребляют значительные объемы пищи, необходимой для развития мальков рыб и местных моллюсков.

Реклама

В комментариях под видео зрители восхищались размером рыбы и поздравляли Джейса с такой впечатляющей добычей. Один из пользователей написал: «Это как бороться с автомобилем», а другой добавил: «Этот вид карпа я всегда поддерживаю вылавливать».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в селе Уляники, Киевской области, он поймал зеркального карпа весом 30,8 кг