Рыбак поймал в реке трехметрового "монстра" с зубами, похожими на скрученные гвозди - фото

Мужчина впервые за 50 лет поймал такое существо.

Австралийский рыбак шокировал Сеть своим уловом.

Об этом пишет Daily Star.

Почти трехметровое существо с острыми, как лезвие, зубами было поймано у побережья Нового Южного Уельса, в устье реки Питтуотер.

Соответствующими фото поделился Джейсон Мойс на своей странице в Facebook.

Жуткая рыба / Фото: facebook.com/trapmanbermagui

Он отметил, что "никогда не видел ничего подобного", но предполагает, что это угорь. У него "напуганные глаза, пещеристый рот и зубы, похожие на скрученные гвозди".

"Это для меня новое, а я занимаюсь коммерческой рыбалкой уже 50 лет", — написал Джейсон. "Я никогда не видел ничего подобного. Это не щука или серебряный угорь. Зубы похожи на угря Мори. Но лицо очень тупое. Оно было около трех метров длиной".

Жуткая рыба / Фото: facebook.com/trapmanbermagui

На одном из снимков зверя можно увидеть вытянутым вдоль лодки.

Жуткая рыба / Фото: facebook.com/trapmanbermagui

В комментариях пользователи признались, что существо их изрядно испугало.

Похоже на монстра из фильма ужасов

К черту, что это такое?!

Это ужас

Это монстр! Я бы мгновенно умерла, если бы очутилась в воде с этой штукой!

Выглядит очень старым

Напомним, мышь в течение двух месяцев каждую ночь убирала в сарае почтальона. Сбитому с толку мужчине пришлось установить камеру ночного видения.

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