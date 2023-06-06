Рыбак шокировал пойманным "сомом-монстром" длиной почти три метра — фото, видео

Итальянскому рыбаку удалось выловить сома, который может быть самым большим из любых пойманных.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Гигантская рыба была более 2,8 метра в длину. Ее Алессандро Бьянкарди поймал в реке По на севере Италии.

Он боролся с "монстром" в течение изнурительных 43 минут, прежде чем в конце концов поймать его.

Рыбалка боролся с "монстром" в течение изнурительных 43 минут / Фото: instagram.com/alebiancardi_catfishing_madcat

Профессиональный рыбак, входящий в состав рыболовной команды MADCAT, не осознавал масштабы сома, пока он не начал прорываться на поверхность, и изо всех сил пытался вытащить его из своей лодки и по суше.

"Когда он всплыл впервые, я действительно понял, что поймал на крючок монстра, адреналин начал сильно накачиваться, и страх потерять его почти довел меня до паники. Я был один против самого большого сома, которого я когда-либо видел за 23 года", — поделился он.

Гигантский сом / Фото: instagram.com/alebiancardi_catfishing_madcat

А вот насколько тяжелая была рыба титанических размеров, останется загадкой, поскольку итальянский рыбак опасался, что стресс от взвешивания гигантского зверя может оказаться слишком большим для рыбы.

"Мне был очень интересный вес, но я боялся, что это слишком сильно нагрузит редкий образец, поэтому я решил безопасно выпустить его. Надеялся, что это может доставить другому рыбаку такую же радость, как и мне", — рассказал мужчина.

Напомним, недавно в одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта. В Дарницком районе столицы рыбак поймал белого амура весом 14,6 кг.

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