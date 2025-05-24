Рыбалка случайно обнаружил корабль, затопленный более 100 лет назад

Обнаруженный корабль / © Reuters

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В водах озера Мичиган недалеко от Манитовока (США) рыбак обнаружил затонувший буксир JC Ames, построенный в 1881 году.

О случае пишет издание Fox News.

Кристофер Тусса отправился ловить рыбу в туманный день недалеко от Манитовока (Висконсин). На глубине всего 2,7 метра под поверхностью воды он заметил очертания деревянного корпуса и сообщил о находке власти города.

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Впоследствии выяснилось, что это остатки буксира JC Ames, сооруженного в 1881 году и затопленного в 1923 году.

Как рассказала морская археолог Тамара Томсен из Исторического общества Висконсина, судно, служившее в лесоторговле, было одним из самых крупных и мощных буксиров своего времени. Его стоимость во время строительства составляла около $50 тысяч, что в то время было солидной суммой.

После повреждений и многочисленных перепродаж, JC Ames разобрали, лишили двигателя и котла, подожгли и затопили за пределами гавани Манитовока, так как это тогда практиковалось.

Напомним, в центре Барселоны археологи раскопали затонувший корабль XV века. Фрагмент корма длиной 10 метров был обнаружен на глубине пяти метров. Деревянный каркас судна, украшенный более 30 изогнутыми деталями, сохранился благодаря песку и влаге.

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