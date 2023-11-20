Рыбалка спас женщину, которая тонула в океане в украденной машине - фото

Она чуть не погибла.

Ловец лобстеров в штате Мэн, США, выпрыгнул из лодки, чтобы спасти женщину, тонущую на угнанной машине в Атлантическом океане.

Об этом пишет Metro.

Полиция и пожарные в Портленде отреагировали на сообщения о затопленном автомобиле в заливе Каско около 12:00 16 ноября.

Они прибыли и обнаружили, что Ford Mustang утонул в заливе.

Женщина на угнанной машине чуть не утонула в океане / Фото: Эрни Роббинс

И полицейские, и пожарные попытались проникнуть в машину. Тем временем рыбак Мэнни Куринос заметил чрезвычайную ситуацию и приступил к действиям. Мужчина был экипирован водолазом и помогал спасателям вытащить пассажирку из автомобиля.

"Это произошло автоматически — мне пришло в голову, что делать", — рассказал Куринос Центру новостей штата Мэн. "Знаете, я занимаюсь дайвингом уже более 20 лет и никогда не был в такой ситуации, когда мне приходилось вытаскивать кого-нибудь из-под воды".

Лейтенант полиции Портленда Роберт Доэрти назвал действия Куриноса "совершенно удивительными".

"Он без колебаний рисковал своей жизнью", – сказал офицер.

33-летнюю женщину достали из воды и подняли на борт судна Marine 3 полицейского управления Портленда.

Женщина на угнанной машине чуть не утонула в океане / Фото: Эрни Роббинс

"Жительница не реагировала, у нее не было пульса, но позже ее реанимировали и доставили в медицинский центр штата Мэн", — сообщили в полицейском управлении.

Причина инцидента все еще расследуется, но полиция подтвердила, что спортивный автомобиль был угнан в Южном Портленде раньше того же дня.

Пока неясно, предъявлено ли потерпевшей обвинения, связанные с угнанным автомобилем.

Напомним, женщину убил домашний петух, когда она собирала яйца. Она получила множество травм.

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