Рыбный бандит: подросток приклеивал карпов и сомов к банкоматам (фото, видео)

В США задержан несовершеннолетний блогер, который приклеивал рыбу к банкоматам.

Об этом сообщает KSL TV.

"Рыбный бандит", как он сам себя называет, хулиганил в Прово и Ореме, штат Юта, с августа по ноябрь 2023 года.

В частности, банк Bonneville в Прово сообщил 26 сентября, что к банкомату была приклеена рыба. Расследуя это дело, детективы обнаружили аккаунт в Instagram с именем пользователя fish_bandit84.

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В биографии говорится: "Живи, смейся, лови рыбу на банкоматах. Ни одна рыба при этом не пострадала".

На страницу подписалось более 54 000 пользователей, которые следят за тем, куда рыбный бандит нанесет следующий удар. На фотографиях и видео изображены разные виды рыб, а иногда и несколько рыб, приклеенных к экранам банкоматов.

Рыба на банкомате / Фото: instagram.com/fish_bandit84

Некоторых он прикреплял даже с сигаретами во рту.

А на ролике, опубликованном 10 ноября 2023 года, видно, как рыба приклеена к машине полицейского управления Прово.

Правоохранители сообщили, что в необычном случае они нашли человека, ответственного за инциденты.

17-летний парень был направлен в 4-й окружной суд по делам несовершеннолетних по обвинению в двух правонарушениях, связанных с причинением имущественного вреда. Но полиция считает, что подросток отвечает за десяток или больше инцидентов.

Рыба на банкомате / Фото: instagram.com/fish_bandit84

В конце декабря офицеры Прово вручили ордер на обыск, чтобы идентифицировать пользователя аккаунта в Instagram. После того, как подозреваемый был установлен, в конце прошлого года его передали в суд по делам несовершеннолетних, и дело было закрыто.

Полиция не знает, где подросток взял рыбу. Детективы также заявляют, что им неизвестны какие-либо мотивы или возможные сообщения, которые пытался продвигать подозреваемый. Они считают, что его действия были просто шуткой. Полиция утверждает, что рыба нанесла минимальный ущерб.

Напомним, мужчина обманул банкомат и пополнил свою карту без денег на 90 тысяч гривен. Известно, что именно он придумал.

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