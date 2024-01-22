Рыбный бандит: подросток приклеивал карпов и сомов к банкоматам (фото, видео)

Его задержала полиция.
В США задержан несовершеннолетний блогер, который приклеивал рыбу к банкоматам.
Об этом сообщает KSL TV.
"Рыбный бандит", как он сам себя называет, хулиганил в Прово и Ореме, штат Юта, с августа по ноябрь 2023 года.
В частности, банк Bonneville в Прово сообщил 26 сентября, что к банкомату была приклеена рыба. Расследуя это дело, детективы обнаружили аккаунт в Instagram с именем пользователя fish_bandit84.
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В биографии говорится: "Живи, смейся, лови рыбу на банкоматах. Ни одна рыба при этом не пострадала".
На страницу подписалось более 54 000 пользователей, которые следят за тем, куда рыбный бандит нанесет следующий удар. На фотографиях и видео изображены разные виды рыб, а иногда и несколько рыб, приклеенных к экранам банкоматов.
Некоторых он прикреплял даже с сигаретами во рту.
А на ролике, опубликованном 10 ноября 2023 года, видно, как рыба приклеена к машине полицейского управления Прово.
Правоохранители сообщили, что в необычном случае они нашли человека, ответственного за инциденты.
17-летний парень был направлен в 4-й окружной суд по делам несовершеннолетних по обвинению в двух правонарушениях, связанных с причинением имущественного вреда. Но полиция считает, что подросток отвечает за десяток или больше инцидентов.
В конце декабря офицеры Прово вручили ордер на обыск, чтобы идентифицировать пользователя аккаунта в Instagram. После того, как подозреваемый был установлен, в конце прошлого года его передали в суд по делам несовершеннолетних, и дело было закрыто.
Полиция не знает, где подросток взял рыбу. Детективы также заявляют, что им неизвестны какие-либо мотивы или возможные сообщения, которые пытался продвигать подозреваемый. Они считают, что его действия были просто шуткой. Полиция утверждает, что рыба нанесла минимальный ущерб.
Напомним, мужчина обманул банкомат и пополнил свою карту без денег на 90 тысяч гривен. Известно, что именно он придумал.
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