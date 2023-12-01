Рыбу "без мышц" и с мягким телом назвали самой уродливой в мире: как она выглядит (фото)

Рыбу-каплю, также называемую Psychrolutes microporos, окрестили самой уродливой рыбой в мире из-за дряблой морды и причудливой формы тела.

Об этом пишет Mirror.

Существо довело Интернет-пользователей до истерики после того, как в 2003 году были опубликованы снимки его головы. Ее необычный внешний вид привел к тому, что ее превратили в мем, мягкие игрушки и даже смайлики. Виды рыбы-капли можно встретить в самых глубоких уголках океана, на глубине от 600 метров до 1200 метров.

Слизистая рыба имеет несколько особенностей, которые помогают ей адаптироваться в условиях высокого давления, например небольшое количество мышц и мягкие кости.

Рыба-капля / Фото: mirror.co.uk

Известно также, что рыба-капля поедает все, что проходит мимо. Благодаря своей естественной плавучести вода захватывает их за собой, поэтому когда такие существа, как мелкие ракообразные или морские улитки, приближаются, они превращаются в обед.

Глубоководная рыба получила нежелательный ярлык самого уродливого животного в мире по результатам опроса, проведенного Обществом по сохранению безобразных животных. Ее внешний вид изменяется, когда ее извлекают из воды из-за декомпрессии, которая может привести к ее расширению. Это перерастает в искаженные черты лица, в том числе огромный нос. На суше ее структура напоминает выброшенную на берег медузу.

Рыба-капля / Фото: NORFANZ

Биолог Саймон Уотт, основавший Общество защиты безобразных животных, ранее рассказал BBC Science Focus: "В дикой природе они не совсем короли или королевы красоты, но и не столь уж депрессивны".

Далее он объяснил, почему у рыбы нет плавательного пузыря. Состав ее тела помогает в действии.

"Если задуматься о том, как нефть плавает на воде, то это примерно так: высокое содержание жира делает нефть более плавучей", — сказал он. "Рыба-капля просто покачивается в воде или на морском дне, оставаясь практически неподвижной и используя как можно меньше энергии. Это экономит трудозатраты".

Рыба-капля / Фото: NOAA/Monterey Bay Aquarium Research Institute

Напомним, собака произвела фурор в Сети, копируя итальянский акцент своей хозяйки. Она активно поддерживает диалоги со своей владелицей.

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