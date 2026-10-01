Рыбы, которые умеют ходить: что известно о самых удивительных обитателях водоемов

Субтропическая рыба — иловый прыгун / © Википедия

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Некоторые виды рыб способны не только плавать, но и буквально «ходить» — правда, в основном они передвигаются таким образом не по суше, а по дну водоёмов.

Об необычных способах передвижения рыб рассказывает издание Discover Wildlife.

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Одним из примеров являются донные лягушкообразные рыбы, которые используют грудные плавники для передвижения по морскому дну в поисках добычи. Подобный способ передвижения характерен для эполетных акул: с помощью грудных и брюшных плавников они могут «перетаскивать» своё тело между каменистыми бассейнами.

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Способность передвигаться с помощью плавников присуща и некоторым пресноводным рыбам. Двудышные рыбы используют для этого длинные мясистые плавники, хотя на суше их движения больше напоминают ползание.

Иловые прыгуны также способны передвигаться вне воды. Их грудные плавники имеют своеобразный суставообразный изгиб, который в сочетании с движениями хвоста позволяет рыбам передвигаться по илистым участкам эстуариев.

Однако особенно необычным способом передвижения обладают пещерные рыбы-ангелы, обитающие в тропических лесах Таиланда. Они относятся к числу немногих рыб, у которых между тазовыми плавниками и позвоночником имеется костное соединение.

В сочетании с мощными мышцами эта особенность позволяет рыбам использовать плавники как своеобразные конечности. Они могут передвигаться по поверхности пещер и даже подниматься по водопадам, напоминая по характеру движений некоторых земноводных.

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Поэтому, хотя рыбы ассоциируются прежде всего с плаванием, в природе существует целый ряд видов, которые приспособились к передвижению по дну с помощью плавников. Их способы передвижения настолько различаются, что в широком смысле их можно назвать своеобразной «ходьбой» рыб.

Напомним, что благодаря фрагментам окаменелостей и современным технологиям цифровой реконструкции ученым удалось воссоздать внешность одного из древнейших представителей нашего вида.

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