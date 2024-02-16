Рылся в баке: женщина нашла своего будущего мужа на помойке – фото

Муж и жена рассказали, как оказались на свалке и влюбились друг в друга.

Об этом пишет nypost.com.

39-летняя Эрин Шеффилд и ее 35-летний муж Дэйв встретились в мусорном контейнере в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2009 году.

Дэйв находился в городе, получая степень инженера-механика в Университете Буффало, а Эрин недавно переехала туда, чтобы работать в магазине велосипедов.

Заручившаяся в 2020 году пара, которая поженилась в 2021-м и в апреле ожидает первенца, рассказала о своем бурном романе.

Эрин и Дэйв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

"Я начала заниматься дампстер дайвингом в контейнерах для мусора еще в колледже. Дэйв был очень похож. Я только что переехала в Буффало и самостоятельно занималась дайвингом в контейнерах для мусора", — пояснила Эрин, которая сейчас работает координатором благотворительной организации.

Однажды, когда Эрин рылась в мусорных контейнерах в Университете Буффало, она заметила своего будущего мужа.

"Мы встретились в мусорном контейнере. Я увидела его, высунула голову и спросила, что он делает. Он выскочил, мы привели себя в порядок и целый день ныряли в мусорные контейнеры", — сказала она. "Мы обменялись номерами, продолжали тусоваться и с тех пор занимаемся дайвингом как пара".

Дэйв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Любитель мусора Дэйв был глотком свежего воздуха для Эрин, которая изо всех сил пыталась объяснить своим потенциальным партнерам свою любовь к разгребанию мусорных завалов.

Через несколько месяцев совместного дайвинга как друзья, они стали парой и их хобби стало прибыльной подработкой после того, как они начали продавать найденные предметы.

В частности, они нашли в мусорных баках возле университета учебники, дорогие калькуляторы, канцелярские товары и стиральный порошок. Когда началась пандемия, они обнаружили в мусорном баке еще больше сокровищ. Среди их призов были металлолом, мебель и другие предметы повседневного быта, которые они начали продавать на eBay или Facebook Marketplace.

"Вещи, которые я могу найти и продать на eBay или Facebook, а затем вещи, которые мы можем либо пожертвовать, либо оставить себе", – объяснил Дэйв, владелец бизнеса. "Я бы сказал, что мы зарабатываем 20 000 долларов в год на перепродаже".

Эрин и Дэйв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Они не только могут находить предметы для продажи, но и дарить друг другу романтические подарки.

"На нашу годовщину я нашел розы в мусорном контейнере — они были идеальны, даже не старые", — сказал Дэйв. "Я нахожу многое — особенно за месяцы, предшествующие Рождеству. Если я найду что-то, что, как знаю, понравится Эрин, я возьму это", — добавил он.

По словам Дэйва, кроме роз он подарил своей любимой "кофейные кружки, подсвечники, свечи и цветочные горшки". Им даже удалось найти в мусоре вещи для своего ребенка.

"Один магазин детских товаров обанкротился, и мы нашли там отличные вещи", — рассказал Дэйв. "Мы нашли детские качели и детское кресло, я также нашел несколько неоткрытых бутылочек, которые я сохранил", — добавил он.

Дэйв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Пара также решила начать новый бизнес. Они выходят за рамки продаж товаров в социальных сетях и создают компанию под названием Lost Goods, где будут продавать свои сокровища, найденные в мусорном контейнере.

"В бизнесе мы будем использовать множество материалов для переработки мебели и т.п.", — сказал Дэйв. "Мы пытаемся выходить два-три раза в неделю, в зависимости от недели, и сейчас для Эрин это немного сложно".

Напомним, невеста перед свадьбой застукала любимого, которого мама кормила грудью. Ей стало плохо от увиденного.

Читайте также: