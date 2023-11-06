Рюкзак пассажира вспыхнул в самолете: что стало причиной пожара (видео)

Ручная кладь пассажира вспыхнула перед взлетом самолета, что он назвал "одним из самых страшных моментов в его жизни".

Об этом пишет nypost.com.

Джимми Леви находился на своем месте в самолете в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, когда он проснулся от ощущения сильной жары и сразу заметил, что его рюкзак вспыхнул.

"Меня разбудила внезапная и ужасная волна жара, которая, казалось, стреляла мне в лицо", – рассказал 25-летний Леви. "Я сразу открыл глаза и заметил свой рюкзак, который сначала был спрятан под сиденьем, а теперь превратился в огненный шар".

Прежде чем стюардессы смогли помочь, участник 18 сезона American Idol начал отчаянно топтать свою сумку, пытаясь потушить огонь и не дать распространиться дальше.

"Я думал, что кто-то пытался напасть на меня, потому что я известный политический деятель и музыкант", — сказал он. "Но после расследования выяснилось, что в моем рюкзаке оказалось перегретое портативное зарядное устройство".

После инцидента всем пришлось эвакуироваться из самолета. Джимми получил несколько ожогов на руках.

Неясно, какое именно портативное зарядное устройство привело к пожару, но аналогичный случай произошел ранее в этом году. В июле павербанки VRURC были отозваны после того, как один из них загорелся во время рейса. В результате пожара четыре бортпроводника были доставлены в больницу из-за отравления дымом.

Напомним, пилот разбил самолет и провел ночь в болоте с аллигаторами. Его спасли спустя 9 часов.

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