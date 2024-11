Рюкзак влетел в двигатель самолета с грузового отсека над океаном: чем это закончилось (видео)

Рюкзак влетел в пропеллер самолета из грузового отсека, заставив пилота совершить аварийную посадку.

Об этом пишет Need To Know.

На кадрах видно, как двухмоторный самолет Let L-410 летит над океаном, когда в пропеллер внезапно влетает сумка.

Двигатель ненадолго останавливается, а затем снова запускается и начинает неравномерно вращаться.

Пилот самолета, эксплуатировавшегося небольшой авиакомпанией Aerocord, был вынужден совершить экстренную посадку.

На борту находились 18 перепуганных пассажиров.

Самолет вылетел из города Чайтен в Чили и направлялся в Пуэрто-Монт, в 240 км оттуда. Авиакомпания Aerocord осуществляет рейсы по этому маршруту каждый день.

Рюкзак вылетел из багажного отсека самолета, поскольку дверь была частично открыта.

Позже авиакомпания сообщила, что птица ударилась о фюзеляж, повредив двери багажного отсека и не дав им закрыться должным образом. Затем сумка вылетела из багажника и влетела в двигатель.

Один из пассажиров рассказал местным СМИ: "Мы почувствовали очень сильный удар, а потом все начало трястись".

Пилот был вынужден развернуться и посадить самолет в Чайтене.

Представитель Aerocord прокомментировал: "Об инциденте было сообщено соответствующим авиационным органам, и после активации соответствующих протоколов безопасности было принято решение вернуться в Чайтен".

Пассажирам пришлось ждать более четырех часов, прежде чем снова сесть в самолет, чтобы полететь к месту назначения, поскольку дверь багажного отсека не закрывалась должным образом. В конце концов, они прибыли в Пуэрто-Монт без дальнейших инцидентов.

