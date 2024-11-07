Рюкзак влетел в двигатель самолета с грузового отсека над океаном: чем это закончилось (видео)

Момент попал на видео пассажира.
Рюкзак влетел в пропеллер самолета из грузового отсека, заставив пилота совершить аварийную посадку.
Об этом пишет Need To Know.
На кадрах видно, как двухмоторный самолет Let L-410 летит над океаном, когда в пропеллер внезапно влетает сумка.
Двигатель ненадолго останавливается, а затем снова запускается и начинает неравномерно вращаться.
Пилот самолета, эксплуатировавшегося небольшой авиакомпанией Aerocord, был вынужден совершить экстренную посадку.
На борту находились 18 перепуганных пассажиров.
Самолет вылетел из города Чайтен в Чили и направлялся в Пуэрто-Монт, в 240 км оттуда. Авиакомпания Aerocord осуществляет рейсы по этому маршруту каждый день.
Рюкзак вылетел из багажного отсека самолета, поскольку дверь была частично открыта.
Позже авиакомпания сообщила, что птица ударилась о фюзеляж, повредив двери багажного отсека и не дав им закрыться должным образом. Затем сумка вылетела из багажника и влетела в двигатель.
Один из пассажиров рассказал местным СМИ: "Мы почувствовали очень сильный удар, а потом все начало трястись".
Пилот был вынужден развернуться и посадить самолет в Чайтене.
Представитель Aerocord прокомментировал: "Об инциденте было сообщено соответствующим авиационным органам, и после активации соответствующих протоколов безопасности было принято решение вернуться в Чайтен".
Пассажирам пришлось ждать более четырех часов, прежде чем снова сесть в самолет, чтобы полететь к месту назначения, поскольку дверь багажного отсека не закрывалась должным образом. В конце концов, они прибыли в Пуэрто-Монт без дальнейших инцидентов.
Напомним, пассажир был избит после того, как он открывал аварийную дверь самолета во время полета. Он чуть не потерял сознание.
Читайте также: