Рыжий кот

Реклама

Рыжие коты, которых часто называют солнечными, являются одними из самых популярных домашних любимцев в мире, и их уникальность подтверждена не только народными приметами, но и научными исследованиями.

Генетические секреты «огненной» окраски

Главная особенность этих животных заключается в их генетике, ведь за характерную окраску отвечает специфический пигмент феомеланин, который также обуславливает рыжие волосы у людей. Ген, определяющий рыжий цвет, расположен в x-хромосоме, что создает интересную статистическую закономерность: примерно 80% всех рыжих кошек — это самцы, тогда как рыжие кисы встречаются значительно реже, поскольку для этого они должны унаследовать этот ген от обоих родителей.

Связь цвета, поведения и внешности

Интересным аспектом является связь между окраской и поведением, хотя ученые до сих пор дискутируют, является ли это прямым генетическим следствием или результатом ожиданий владельцев. Многие исследования и опросы свидетельствуют, что хозяева считают рыжих кошек наиболее общительными, ласковыми и дружелюбными по сравнению с представителями других цветов. Некоторые ветеринары предполагают, что из-за доминирования самцов среди рыжих особей они могут проявлять больше уверенности и смелости в общении с людьми.

Реклама

Еще одной визуальной чертой рыжих кошек является склонность к появлению веснушек, которая обычно заметна на носу, губах или веках. Эти темные точки, известные как лентиго, вполне безопасны и обычно появляются с возрастом из-за высокой концентрации клеток, производящих пигмент. Кроме того, не существует полностью однотонных рыжих кошек — благодаря генетическому коду они всегда имеют рисунок табби, проявляющийся в виде полосок, пятен или характерной буквы «м» на лбу.

Породы рыжих кошек

Хотя рыжий цвет не является отдельной породой, он официально признан многими международными фелинологическими организациями стандартом для многих известных видов. Окрас, который профессионалы называют красным, придает каждой породе особый шарм.

Одним из самых ярких представителей является мэйн-кун. Эти великаны в рыжем исполнении выглядят особенно величественно, а их густая шерсть подчеркивает насыщенность пигмента. Рыжие мейн-куны часто имеют очень выразительный мраморный или тигрированный рисунок, что делает их похожими на лесных хищников.

Британская короткая шерсть часто встречается в огненных оттенках. В отличие от классических голубых британцев, рыжие представители этой породы часто имеют очень теплый, почти медный цвет глаз, что создает гармоничный образ. Их плотная «плюшевая» шерсть делает цвет зрительно глубже.

Реклама

Рыжий британец

Абиссинская кошка является подлинным воплощением рыжей элегантности. Их окрас, известный как «соррель», имеет уникальный тикинг, когда каждый волос окрашен в несколько оттенков одновременно. Это создает эффект золотистого сияния при каждом движении животного.

Абиссинская кошка// фото: digirl.com.ua

Персидская кошка в рыжем варианте — это классика выставок. Длинная шелковистая шерсть красного цвета требует тщательного ухода, но выглядит очень роскошно. Часто именно рыжие персы считаются самыми спокойными и уравновешенными среди своих родственников.

Персидская кошка// фото: digirl.com.ua

Нельзя обойти и скотиш-фолдов, чьи прижатые ушки в сочетании с круглой рыжей мордочкой придают им вид сказочных персонажей. Рыжий цвет в этой породе может варьироваться от светло-кремового до глубокого кирпичного.

Мифы и народные приметы о рыжих котах

Во многих культурах рыжие коты считаются живым талисманом, приносящим в дом благополучие и положительную энергию. Наиболее распространенное поверье утверждает, что появление рыжего кота на пороге сулит финансовый успех и богатство, поскольку их цвет ассоциируется с золотом.

Реклама

В украинских традициях рыжих кошек часто называли «целителями». Считалось, что если такой кот ложится на больного ребенка, он забирает недуг себе, делясь вместо этого солнечной силой. Рыбаки и моряки также с уважением относились к рыжим животным, веря, что они способны чувствовать приближение шторма и оберегать судно от несчастий.

В древнем Египте рыжие коты имели особый статус из-за ассоциации с богом солнца, который, согласно мифам, мог перевоплощаться в крупного рыжего кота для борьбы со змеем тьмы Апепом. Сегодня же во многих странах верят, что рыжий любимец помогает бороться с депрессией, ведь один лишь его яркий вид способен поднять настроение в пасмурный день.