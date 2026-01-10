- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
С 10 центов до 15 миллионов: комикс, положивший начало эре супергероев, продали за рекордную сумму
Легендарный Action Comics No. 1, который открыл миру Супермена, стал самым дорогим комиксом в мире.
Редкое издание Action Comics No. 1, с которого началась история Супермена, и которое ранее похитили из дома актера Николаса Кейджа, продали за 15 миллионов долларов в рамках частной сделки. Это новый абсолютный рекорд на рынке комиксов.
Об этом сообщило издание AP.
Сделку объявили в конце недели. Сумма превысила предыдущий максимум — 9,12 миллиона долларов, за которые в ноябре прошлого года продали экземпляр Superman No. 1. Посредником в продаже выступила мангеттенская компания Metropolis Collectibles/Comic Connect. В ней уточнили, что и продавец, и покупатель решили не раскрывать имена.
Оригинальное издание, стоившее 10 центов во время выхода в 1938 году, содержало несколько историй о малоизвестных персонажах. Но именно в нем впервые появилась история происхождения Супермена: от гибели его родной планеты до решения стать защитником человечества. Именно эта публикация фактически положила начало жанру супергероев. По словам президента Metropolis Collectibles/Comic Connect Винсента Сурзоло, сейчас известно лишь около сотни сохранившихся экземпляров.
Комикс имеет и свою драматическую историю. В 2000 году его похитили из дома Кейджа в Лос-Анджелесе. Только через 11 лет его случайно нашел человек, который купил содержимое старой ячейки для хранения вещей в Калифорнии. Издание вернули актеру, который приобрел его еще в 1996 году за 150 тысяч долларов. Уже через полгода после возвращения Кейдж снова выставил комикс на продажу — тогда он ушел с аукциона за 2,2 миллиона долларов.
Генеральный директор Metropolis Collectibles/Comic Connect Стивен Фишлер отметил, что именно многолетнее отсутствие экземпляра существенно повысило его стоимость. Он сравнил историю с похищением «Моны Лизы» из Лувра в 1911 году, когда возвращение картины сделало ее мировым символом культуры.
Напомним, пара «поздних миллениалов» переехала из города в деревню, приобретя старый дом возле леса за $15 тысяч.